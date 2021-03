Marianela Dufflar, soñar y vivir, por la música cubana (+ Audio y Fotos)

Activa, luchadora, honesta e incansable trabajadora, esa es Marianela Dufflar una mujer que entrega cada segundo de su vida a exaltar lo más criollo de la música cubana.

Máster en Relaciones Públicas y merecedora del Premio Espacios 2010 de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales, confiesa ser una eterna enamorada del arte del pentagrama, aunque acciona en el área de Comunicación de la Empresa de Producciones Artísticas y Literarias (Artex).

Sus pasos hacia las relaciones públicas

Aún me sorprendo en esta profesión de las Relaciones Públicas. Realmente mi inclinación inicial fue la música, cantar, hacer canción. Fui parte del movimiento de la Nueva Trova y finalista del Concurso Adolfo Guzmán con una canción.

De niña cerca de mi casa ensayaba Bola de Nieve y qué decirte me nutrí de música, por eso creo que encajo tanto en las relaciones públicas como con los músicos. Definitivamente esa es mi pasión.

La vida me llevó a desempeñarme en estas funciones, a representar a los músicos, a definirme en bien de ellos. Eso me da un gusto tremendo, promover su trabajo, informar, servir de intermediaria entre ellos, las instituciones y los empresarios.

Momento de la presentación del primer Festival Internacional de la Timba Por Siempre Formell.

Respetada siempre, nunca amedrentada entre hombres

Nunca me he sentido amedrentada por ser mujer y trabajar fundamentalmente entre hombres. Como vengo de la Nueva Trova, donde también hay muy pocas mujeres, ahí tenía que lidiar con Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Santiago Feliú y con el propio Frank Delgado; cantábamos juntos y resultaba ser en el sentido cariñoso su “mascota”, la niña mimada por ellos y creo que lo sigo siendo, a pesar de mi edad.

Creo que tiene mucho que ver con que tenemos el mismo lenguaje. Siempre ha existido un respeto mutuo, un vínculo de admiración y eso es lo que permite que fluya el trabajo de manera natural.

Una mujer de la Revolución

La formación política se inicia desde la casa, siento que mis padres hicieron una labor muy importante en la definición de mi manera de ser y actuar en este sentido.

Si con cinco años tus padres no te dicen quién es José Martí o quién es Fidel Castro, y no te van inculcando de todo lo bueno que tiene una Revolución como la nuestra, es difícil que este sentimiento florezca en la adultez. Ello debe ir inculcándose desde la casa, en paralelo con el trabajo que se realiza en las escuelas.

Me marca la Revolución. Nací un 2 de diciembre, aniversario del desembarco del yate Granma, tengo la misma edad de la Revolución, voy a cumplir 62 años, así que imagínate si la Revolución ha marcado en mí.

Creo que llevo en mí el ímpetu de la mujer cubana, el coraje, la valentía, el rápido poder de decisión, de decoro. También van conmigo el querer a los héroes, el sentir orgullo por el país, donde vivo y donde estoy.

Llevar el accionar de Artex a los medios de comunicación es una responsabilidad y un placer para Marianela Dufflar.

El momento más entrañable

Ser asistente de dirección de la Gira por la Patria de Silvio Rodríguez en 1989, llegar al Pico Turquino, demandó de mí una responsabilidad tremenda. De eso hace ya 20 años. Ese primer concierto en lo alto de ese pico emblemático del oriente cubano, marcó mucho en mi carrera profesional.

Decía Martí que “escalar montañas hermana hombres”. Creo que esa hermandad que nació allí, en ese momento, también ha incluido en mi manera de decir y de hacer.

El legado de Mariana, de Celia, de Vilma

Ellas son las que marcan en uno, entonces tratamos de hacer al menos, algo que deje huella como lo hicieron ellas en su momento.

La mujer cubana sigue siendo apasionada, sigue dando lo mejor a cada minuto y sigue ese camino que legaron otras grandes cubanas.

El tema está en seguir investigando para ser cada vez mejores. Esto es lo más importante en un momento como éste, no solo por el bloqueo económico, comercial y financiero al que estamos sometidos en Cuba sino también con esa guerra que constantemente nos agrede en redes sociales.

Lo más importante es seguir el ejemplo y el compromiso con esas grandes guerreras que nos precedieron; pero también, de todos los que han hecho historia: de Fidel Castro, de José Martí, de Maceo, desde la profesión que desempeñamos.

Es fundamental tener ese compromiso y no pensar que se sabe todo. Hay que dar seguimiento a lo que se hace. “Lo primero que hay que salvar es la cultura”, como dijera Fidel.

Después de promover y de informar tenemos que ser creíbles, ese es el mayor reto que tenemos los que hacemos relaciones públicas en la cultura: ser creíbles a través de nuestras verdades, con el decoro y la grandeza de la mujer cubana.

Acompañar a la nueva generación de artistas es también un gusto para la promotora cultural.

Retos por cumplir

Yo sigo siendo una tremenda soñadora, creo que aún no he hecho ni la mitad de lo que quería hacer. Me gustaría escribir un libro, no de relaciones públicas, quizás de entrevistas a los músicos, ya que tengo la suerte de tenerlos como amigos en diferentes géneros y estilos, a partir de la estrecha relación que he establecido con muchos de ellos de trabajo.

Creo que eso es una de las tantas cosas que aún me queda por hacer.

En plena promoción de la música popular bailable en el evento Baila en Cuba.

Escuche toda la entrevista en el siguiente audio: