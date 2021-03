Cuba debutará ante República Dominicana en Copa de Béisbol del Caribe

Cuba enfrentará a República Dominicana en la apertura del Grupo Élite de la III Copa de Béisbol del Caribe, convocada del 17 al 24 de abril en Willemstad, capital de Curazao.



El programa enviado por los organizadores precisa que el equipo cubano se las verá luego con el anfitrión (18 de abril), Panamá (19) y Puerto Rico (21), para completar la fase que validará los avances a los cruces semifinales (tercero contra el segundo y cuarto versus uno).



Estos están pactados para el 21, un día después del descanso general, y darán paso a la discusión de las medallas, a disputarse en la jornada siguiente.



La cita también tendrá acciones en un segmento denominado Desarrollo, que implicará a Chile, Haití, Perú e Islas Vírgenes y se jugará por el sistema de todos contra todos en busca de los dos finalistas.



Cuba recién anunció que su nómina emergerá de la actual temporada local, ajustada a la disponibilidad resultante del proceso de contratación internacional en que se labora.



El programa del grupo principal



17 de abril



Cuba vs. República Dominicana



Puerto Rico vs. Curazao



18 de abril



Puerto Rico vs. Panamá



Curazao vs. Cuba



19 de abril



Panamá vs. Cuba



Curazao vs. República Dominicana



20 de abril



República Dominicana vs. Puerto Rico



Panamá vs. Curazao



21 de abril



República Dominicana vs. Panamá



Cuba vs. Puerto Rico



23 de abril



Tercero vs. Segundo



Cuarto vs. Primero



24 de abril



Juego por el bronce



Juego por el oro



Tomado de Jit