Yipsi Moreno y la fuerza de las mujeres en el deporte cubano

Cuando restan menos de 24 horas para celebrar el Día Internacional de la Mujer y cada jornada se convierte en constante homenaje, resulta imprescindible el diálogo con cubanas que han logrado ganarse el corazón del pueblo antillano con su carisma, entrega y logros en disímiles certámenes deportivos.

Las mujeres han conseguido hacer soñar, disfrutar y sufrir con sus triunfos y derrotas. Una de ellas es la actual comisionada nacional de atletismo, Yipsi Moreno González.

La martillista tricampeona mundial, plateada olímpica en Atenas 2004 y monarca en Beijing 2008 hizo un espacio en su apretada agenda de trabajo al frente de los atletas clasificados a la juta bajo los cinco aros de Tokio para contar su cotidianidad.

Ante la pregunta de cómo hacía para llevar un ritmo de vida tan intensa y lleno de responsabilidades, respondió sonriente que resultaba difícil, pero que era bonito y que implicaba un gran crecimiento, emancipación y fortaleza.

Señaló que para alcanzar logros todo depende de estar rodeada de familiares, amigos y un esposo que la acompaña en sus sueños, del cual ha tenido colaboración y corresponsabilidad en la crianza de su hijo sin vestigios de machismo.

Es maravilloso el talento de esta mujer para multiplicarse en labores en pos del deporte cubano, adaptarse a cada situación y crecer. La titular panamericana en Guadalajara 2011 en el lanzamiento del martillo es ejemplo de esa fuerza que hay detrás de los gritos y lanzamientos sorprendentes en su carrera activa.

“Esos gritos los tuve que aprender, porque es una manera de expulsar el estrés, toda la presión y más en eventos tan dinámicos como el mío”, agregó.

“Esos gritos eran necesarios y me encantaban. Ahí podía ser yo, me liberaba y podía aplicar lo que muchos llaman terapia antiestrés, pero a mí me daba pena verme luego en las grabaciones. ¡Esos golpes en el pecho, las palabras que me salían!”, rememoró.

Moreno declaró que ama la paz y la tranquilidad, que le gusta sacar una sonrisa a las personas, transmitir energía positiva. Ahí está la contradicción entre la atleta que veíamos a través de la pantalla televisiva, tan activa, y lo que realmente prefiere para su vida.

Entre sus mayores retos como atleta y como comisionada nacional ha estado la adaptación a la rigurosidad de la vida alejada de sus familiares y el entrenamiento duro. “Fue un reto, pero cuando se sabe lo que se quiere, se logra vencer y es agradable el resultado”, sentenció.

El peor de todos los retos que como directiva ha sorteado ha sido el machismo. “Más que jefa debo ser líder, y para ello lo primero es siempre estar disponible y sentirte responsable de todo el personal con el que trabajas. Y también debes hacer que la familia sea parte de esas labores que amas”, subrayó.

“Me ha tocado ser la primera mujer en la dirección del atletismo cubano. Me ha tocado dirigir a personas con muchos resultados, que incluso contribuyeron en mi educación y formación”, añadió.

“Es complejo hacer que estas personas te vean como directiva, sobre todo los hombres, es la parte más difícil, pero no imposible”, dijo en referencia al machismo aún imperante en el ámbito deportivo.

Al ser diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular demuestra que la mujer atleta es eslabón primordial en la actividad política y social del país.

“Es un honor formar parte de la estrategia y la proyección del país. Aprendo mucho, me siento útil, es una manera de aportar a la Revolución Cubana. Me siento honrada y ahí he conocido mujeres maravillosas que me han servido de ejemplo de liderazgo, aseveró Moreno.

Gran interlocutora, siempre dispuesta a brindar declaraciones con amabilidad y desenfado, Yipsi Moreno, como otras muchas glorias atléticas, es un ejemplo del gran aporte de las cubanas al deporte.