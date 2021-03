Lisbán Correa: “Me emociona saber que jugaré en el mejor equipo mexicano” (+Audio)

Uno de los bateadores que causó sensación en la fase clasificatoria de la 60 Serie Nacional de Béisbol, el habanero Lisbán Correa, emprenderá en breve un nuevo reto en su carrera, pues irá al béisbol mexicano para lucir su poder con el equipo Diablos Rojos.

El número 58 de Industriales, líder en cuadrangulares y remolques en la temporada cubana, cambiará ahora el color azul de Industriales por el rojo que identifica al conjunto azteca.

Sobre este reto y otros aspectos de su actuación en la presente campaña beisbolera, Correa conversó con la COCO.

¿Estabas entrenando cuando llegó la noticia?

“Sí, entrenaba por si me pedían como refuerzo, pero ahora que llegó esta noticia me prepararé un poco más duro”.

¿Cómo llegó el contrato?

“Vinieron propuestas de varios equipos mexicanos y entre ellas la de Diablos Rojos, que me puso muy contento, pues me dijeron que es como Industriales, debido a la historia de triunfos en su liga.

“Me emocioné y me brillaron los ojos cuando supe que el mejor club de México quería mis servicios”.

Es posible que te pierdas una parte de la temporada beisbolera cubana.

“Sí, estuve sacando cuentas y regresaría cuando la Serie Nacional esté por la mitad o un poco más avanzada”.

Tu ausencia se va a sentir en el equipo Azul…

“Por esa parte siento mucha tristeza, porque Industriales es el conjunto que me encanta, adoro jugar con los Leones, hacer cosas por ese equipo. Cuando regrese voy a darlo todo como siempre”.

La dedicación que pones a los entrenamientos ha dado frutos.

“Desde que comenzó el confinamiento por el Covid-19 en marzo de 2020 entrené mucho el físico, la realización del swing, hice trabajo con pesas y todo eso posibilitó el resultado que tuve en la Serie Nacional.

“Siempre tuve el apoyo de muchas personas, entre ellas profesores de la universidad del deporte de La Habana”.

A la hora de batear se te ve con más calma.

“Eso se lo agradezco a (Alexander) Malleta. Él me insiste mucho en la disciplina con el madero, porque siempre estaba un poco ansioso”.

Tu pareja y tu padre son dos “entrenadores” especiales.

“Bueno, mi papá (el expelotero Iván Correa) me exige mucho, quiere que sea mejor de lo que fue él y eso me da mucho aliento.

“Y la que sí es exigente de verdad es mi esposa, porque ella es seguidora de la pelota, sabe hasta dónde puedo llegar y me pide siempre que ponga el 100 porciento en el entrenamiento y en el juego”.

La 60 Serie Nacional puede cambiar tu historia en el béisbol cubano. ¿Lo crees así?

“Estoy de acuerdo, me siento otro pelotero. La situación de la sanción me ayudó a entender que las cosas se deben tomar con más calma. Todas esas experiencias me han hecho aprender y ser un mejor atleta, más disciplinado”.

¿Algún mensaje a la afición?

“A la afición de la capital le digo que Industriales siempre va a luchar por ellos. Aunque a veces no salgan los resultados esperados, le pido que confíen en nosotros, que queremos la corona y dar el alegrón anhelado”.