Mujer cubana, coraza para resistir

“Nací en 1957, en el corazón de la Sierra Maestra, a solo tres meses del fallecimiento de mi padre Pastor, quien cayó en el combate de Palma Mocha, protagonizado por la Columna Uno comandada por Fidel Castro”, así narra Eugenia Palomares Ferrales al recordar a Celia Sánchez Manduley, su madre adoptiva.

Tras una pequeña pausa, Palomares Ferrales precisa que fieles a su profundo humanismo Fidel y Celia dieron seguimiento a sus necesidades básicas, según testigos, desde la canastilla hasta prometer a su abuelo que se ocuparían del cuidado de la pequeña al triunfo de la Revolución.

“Ellos cumplieron su compromiso -agrega-, y pasé mi niñez y adolescencia junto a ella, bajo su protección, convirtiéndome en su hija”.

Al decir de Eugenia, “mi madre Celia, al igual que el Comandante en Jefe, insistieron en que me preparara en cada esfera de la vida, estudiara a José Martí y me hiciera educadora”.

Para esta niña nacida en el corazón de la Sierra Maestra fue reconfortante crecer con esas personas que solo supieron entregarle amor y dedicación cual verdadera hija.

De esa forma, lograron que su vocación se encaminara hacia la pedagogía, especialidad de la cual se enamoró y en 1980 la sorprendió la muerte física de Celia Sánchez, a punto de culminar su carrera como maestra de la enseñanza media.

“La superación constante -subraya- me ha permitido incursionar en aspectos de la vida de mi madre poco conocidos, entre ellos, sus aportes a la educación cubana en una etapa determinante del proceso revolucionario entre los años 1959 y 1979”.

Con un brillo especial en sus ojos y mirada optimista, Eugenia Plomares enfatiza: “Siento que he cumplido con la educación que ella me trasmitió, los valores que me inculcó y la persona que soy, especialmente cuando se celebra el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la tengo más presente aún.

“Para Celia, la Revolución fue el proceso indispensable que permitió colocar a las cubanas en el lugar que siempre debieron tener en la sociedad y como tal fue una de sus protagonistas”.

Junto a un grupo de mujeres y otros compañeros de causa lideró proyectos que tributan a la formación integral del pueblo, como el Parque Natural de la Sierra Maestra, el Parque Lenin, la Escuela Nacional de Circo de Cuba, el Campamento Internacional de Estudiantes de Tarará y la heladería Coppelia.

Finalmente, como siempre sucede cuando habla de su madre, con el ceño fruncido y muestra visible de tristeza, expresa: “El mejor regalo que me ha dado la vida fue Celia Sánchez Manduley, una cubana que es coraza para resistir”.