Yarisley Silva, la guerrera de la pértiga

En más de 12 años de competencias al máximo nivel, en una prueba sin tradición en Cuba, a Yarisley Silva la caracteriza su espíritu de guerrera y luchadora, que la ha guiado desde su inicio en el deporte.



“Ingresé a la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar (Eide) a los 11 años. Hacía muchos eventos combinados con mi profesora María de la Caridad Rodríguez. Un día Nilo Ramírez, quien fue mi entrenador de garrocha, se acercó y me dijo que veía cualidades para la pértiga, porque yo era muy valiente a pesar de ser pequeña”, relató.



“Me explicó en qué consistía esa especialidad, cómo se agarraba el implemento y me gustó mucho. A los 13 años comencé a saltar y en ese momento no miraba el riesgo. Mi primera marca fue 2,50 metros (m)”, agregó.



Con una impresionante hoja de servicios, que incluye títulos a nivel centroamericano, panamericano y mundial, Silva nunca disfrutó más un segundo lugar como aquella vez en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, pues esa inédita medalla de plata le reservó un lugar en la historia del deporte cubano. Nadie antes llegó tan lejos en esa especialidad.



“Mi primera experiencia a ese nivel fue en Beijing 2008 y eso marcó mi vida y me dio un gran impulso para seguir adelante. Entonces, cuando conquisté el oro panamericano en Guadalajara 2011, derrotando a la campeona del mundo, me di cuenta que estaba muy cerca y decidí luchar por una presea en 2012. Trabajamos arduamente para lograrlo y lo conseguimos”, rememoró.



A partir de ese año,Silva y la historia de la pértiga en Cuba cambiaron para siempre. “Han sido años de práctica y sacrificios, mucho más en una disciplina como la garrocha con escasa tradición en el país y pocos recursos para entrenar. Por eso me llena de más orgullo”, dijo.

Foto: World Athletics.

Esta cubana es pequeña de estatura, con poco más de 1,60m, pero con un corazón inmenso en el pecho. Su afán de triunfar y llegar más alto, unido al talento, le han premiado a lo largo de su carrera.



“El sacrificio significa trabajar duramente cada día. Ser disciplinada. Abstenerte de aquello que pueda sacarte de tus metas y muchas veces son cosas que disfrutas, pero la vida te pone a escoger y decidir qué prefieres, porque para alcanzar lo que quieres debes pagar un precio”, explicó la atleta.



“Sin embargo, cuando consigues lo que tanto anhelas lo disfrutas más”, acotó.



A sus casi 34 años y cerca de su cuarta experiencia bajo los cinco aros, cualquiera puede pensar que después de Tokio dirá adiós a su carrera, pero la pinareña aspira a dejar su huella en la mente y el corazón de los seguidores del atletismo.



“Todavía no tengo claro qué haré después de los Juegos Olímpicos. Quisiera retirarme en una competencia donde pueda terminar en victoria y ser recordada como una mujer valiente, audaz y capaz de sobreponerse a cualquier obstáculo”, expresó.

Vive de nuevo este gran salto de Oro de Yarisley Silva salta 4.75 en Lima https://t.co/1bpXMTkmhR vía @YouTube — Tele Rebelde (@tele_rebelde) August 9, 2019

A propósito del Día Internacional de la Mujer, Yarisley reconoce su espíritu feminista y rechaza cualquier manifestación de machismo o discriminación. “Felicito a todas las mujeres cubanas, porque hemos alcanzado innumerables éxitos y no podemos ser menospreciadas por ningún hombre. Tenemos que mantener la autoestima muy alta”, afirmó Silva.



“Somos esenciales para la sociedad. Guardo un cariño especial por todas las mujeres en mi familia, comenzando por mi madre y mi tía, María de la Caridad Rodríguez, quien me inició en el atletismo y siempre me exhortó a seguir el camino de la pértiga”, concluyó.



Y así despedimos el diálogo con esta guerrera de la pértiga, una mujer especial, sencilla y luchadora por naturaleza, como ella se autodefine.