Ciclista Arlenis Sierra se recupera satisfactoriamente tras sufrir un accidente

La destacada ciclista cubana Arlenis Sierra se recupera del aparatoso accidente sufrido el jueves mientras entrenaba en Italia.



En ese país europeo cumple su temporada 2021 con el equipo A.R. Monex, al tiempo que se prepara para intervenir en los Juegos Olímpicos de Tokio.



“Estuvo hospitalizada 12 horas, le hicieron varios exámenes, los cuales no arrojaron complicaciones. Más allá de las contusiones en su rostro y cuerpo, no tuvo daños mayores”, comentó a Jit Héctor Marcos Gutiérrez, vicepresidente de la Federación Cubana de Ciclismo (FCC).



Sierra entrenaba junto a su compatriota Leandro Marcos, director técnico del club A.R. Monex, cuando en un descenso un automóvil los adelantó y les cerró la vía.



Fue la más comprometida, pues al momento del suceso, cuando bajaban a unos 45 kilómetros por hora iba delante de Marcos, quien no requirió hospitalización y ha mantenido informada a la FCC, así como al director técnico general del A.R Monex, Aldo Picolo.



Varios sitios digitales en Italia, como el www.trevisotoday.it, www.qdpnew.it y www.biciclismo.it se hicieron eco del incidente, que pudo tener mayores consecuencias dada las circunstancias de pedalear ambos ciclistas “loma abajo” al momento de ser impactados.



La “Sierra de Cuba”, como le apodan, enterada de la preocupación de sus seguidores, agradeció las muestras de cariño y aseguró sentirse bien y que muy pronto espera estar lista, posiblemente para la carrera prevista el sábado 20 de marzo.



“Los médicos consideran que en tres semanas estaré recuperada, creo que no tengo nada grave, estaré tres o cuatro días haciendo rodillo estático y si me siento bien volveré a las carreteras”, aseguró la medallista de bronce mundial en pista y con varios podios en el Circuito Mundial de Ruta.



Arlenis debutó esta temporada el 6 de marzo en la difícil carrera Strade Bianche, en que se ubicó en el lugar 36. Solo un día después fue oncena en el Trofeo Oro de Europa, ambas en la región de Toscana.



Las autoridades del Instituto de Medicina del Deporte han estado al tanto de la evolución de Sierra, clasificada para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y confirmaron a Jit su favorable estado.



Con información de Jit