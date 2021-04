En la batalla contra la Covid-19 muchos factores influyen, entre ellos y de manera determinante, está el papel de la familia.

Precisamente es en este espacio donde se establecen pautas de comportamiento y normas a seguir.

En buen cubano, es en la familia donde se ponen las reglas del “juego” y en estos tiempos esas normas no están bien establecidas, las cifras de contagios hablan por sí solas.

No tiene explicación que nuestros adolescentes sigan en las calles, en grupos, jugando, conversando y hasta en algunas fiestas. En la gran mayoría de los casos no tiene justificación, que padres acudan a centros comerciales con niños en brazos. No tiene sentido que expongamos a toda la familia por un actuar irresponsable o por debilidad de carácter.

Cierto es que se torna complicado vivir con tantas limitaciones sociales, cuando la idiosincrasia del cubano implica lo contrario a lo que piden las autoridades, pero la situación epidemiológica actual nos obliga a ser en extremo cuidadosos y a modificar los modos de actuación.

La perspectiva no nos vamos a engañar, es muy difícil, pero más complicado es ver enfermar las familias y sentir el temor de que alguno de sus miembros falte para siempre.

En estos tiempos el rol de la familia significa un desafío, también una oportunidad de aprendizaje que ya dura más de un año, pero es nuestra responsabilidad no cansarnos, encontrar herramientas y poner a salvo, en todos los sentidos, a nuestros seres queridos.