Cuba marcha invicta en el mundial juvenil de boxeo (+Video)

La escuadra cubana de boxeo sumó este miércoles otros dos triunfos y mantuvo su invicto en el XXI Campeonato Mundial Juvenil, que tiene como sede la sala Hala Legionow, en la urbe polaca de Kielce.



En el programa de este miércoles el crucero (91kilogramos) Jorge Felimón, de La Habana, se impuso por nocaut (RSC) en el segundo asalto al armenio Henryk Tshghrikyan y el guantanamero Yislán Barrera (49) venció por votación dividida (4-1) al turco Mehmethan Cinar.



El capitalino Felimón, con mayor estatura que su rival, liquidó en el segundo round al impetuoso púgil armenio, a quien le propinó tres conteos de protección, dos de ellos en el segundo asalto, justamente para sellar su triunfo a 1.15 minutos del final.



El éxito situó al discípulo del entrenador giraldillo Santiago Suárez en los octavos de final de su categoría, instancia en la que enfrentará el sábado al moldavo Ardijan Azemi.



En esta división se inscribieron 24 boxeadores y el otro latinoamericano en competencia, el colombiano Sebastián Ovalle, fue eliminado por un boxeador iraní.

What a performance in the first round! 🥊👏

🔴 FELIMON Jorge (CUB 🇨🇺)

🔵 TSHGHRIKYAN Henrik (ARM 🇦🇲)

⚖️ 91 kg

🌍 Kielce, Poland

Day 2.

— AIBA (@AIBA_Boxing) April 14, 2021