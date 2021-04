Ernesto Reinoso: “A los rivales del preolímpico de béisbol los conocemos”

En la conferencia de prensa más reciente de la Comisión Nacional de Béisbol, el máximo responsable de este deporte en el país, Ernesto Reinoso, afirmó que Cuba conoce a los rivales de la primera ronda del Torneo Preolímpico de las Américas, en Florida, Estados Unidos.



El equipo antillano jugará en el grupo B ante Venezuela, Colombia y Canadá, en una competición que otorgará un solo cupo para los Juegos Olímpicos de Tokio.



“Esos son conjuntos que conocemos bastante. Ellos no han anunciado las nóminas, pero los técnicos nuestros tienen suficiente información de los tres rivales de la primera ronda”, comentó.



De concluir en uno de los dos primeros lugares de su llave, Cuba enfrentaría en la denominada Súper Ronda a los dos clasificados del grupo A, que integran el local Estados Unidos, República Dominicana, Puerto Rico y Nicaragua.



“En el grupo de técnicos que irá a la Copa del Caribe en Curazao tendremos compañeros, específicamente Franger Reynaldo y Carlos Martín, cuya tarea es chequear a dominicanos y puertorriqueños, con el objetivo de tener algún nivel de información sobre ellos”, señaló Reinoso.



Por otra parte, el directivo reiteró la idea de inculcar en los peloteros la necesidad de observar a los contrarios y puso como ejemplo el trabajo realizado en el Premier 12, en 2019, en el que se observaron videos del lanzador coreano que actuó ante Cuba.



“Al pítcher submarino coreano lo estudiamos el día antes. No se le pudo batear en el juego, pero se hizo el trabajo de scouting (exploración)”, rememoró.



En otro momento de su intercambio con la prensa, el comisionado nacional confirmó la intención de contar con jugadores que se desempeñan en ligas foráneas para integrar el plantel que representará a Cuba en el preolímpico.



“Nosotros no hemos comentado nombres y los vamos a decir cuando se confirmen. No estamos ahora en condiciones de mencionar alguno”, acotó.



También manifestó la idea de que el equipo que asistirá al certamen desarrolle topes de preparación en México, donde se harán los trámites migratorios, y además algunos juegos en Florida, sede del evento.



“El presidente de la Federación Cubana de Béisbol, Higinio Vélez, se encarga de conciliar los choques en los que buscamos jugar con los equipos del grupo contrario al nuestro”, concluyó el comisionado.