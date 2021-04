Pagar el servicio eléctrico: un acto de responsabilidad ciudadana

A raíz del diagnóstico en Cuba de los primeros casos del nuevo coronavirus provocado por el Sars Cov2, en marzo del 2020, y su propagación por el país, la máxima dirección del país sugirió a los organismos, empresas e instituciones, adoptar medidas que redujeran al mínimo la movilidad ciudadana para evitar el contagio de la pandemia.

Con esa premisa la Unión Nacional Eléctrica (UNE) determinó prorrogar los pagos del servicio eléctrico al sector residencial. A casi un año de esa decisión, la COCO dialogó con la directora comercial de la Empresa Eléctrica en la Habana, Leisy Hernández González, para evaluar los resultados de la medida.

¿Esa decisión de la UNE tuvo un impacto positivo en la población?

En ese momento cumplió con el objetivo que se perseguía, de limitar la movilidad de las personas para contribuir a su protección de la Covid 19, aunque luego no ha habido una respuesta de un sector de la población, acorde a la condescendencia de nuestra institución.

O sea, luego de restablecidos el transporte y la movilidad ciudadana ¿no se saldaron dichos atrasos?

Lamentablemente no. Nos quedan todavía adeudos en el orden de los millones de pesos, de familias que no han sido capaces de pagar desde marzo del año pasado. Se han realizado acciones de acercamiento a estas viviendas, para fijar plazos de moratoria en aquellos casos donde no exista la disponibilidad financiera.

En ocasiones hemos tenido que llegar al corte de la electricidad, amparados en la Ley Eléctrica mil 287, la cual establece la suspensión de este servicio a los clientes que no abonan oportunamente.

Quedan lugares en la zona del Diezmero en San Miguel del Padrón, también en Guanabo, Habana del Este, donde los clientes aún no se ponen al día con estos pagos. En otros territorios de los municipios Centro Habana y Habana Vieja, todavía existen adeudos, aunque no tan grandes como los mencionados anteriormente, no obstante, es necesario que la población conozca la importancia de saldar estos impagos porque el plazo establecido venció en diciembre de 2020, y el tener estas deudas incide en la eficiencia de nuestra empresa.

¿Es obligatorio pagar este servicio?

El pago es obligatorio. La energía eléctrica se garantiza los 365 días del año a la población, y es fundamental para la comodidad que podamos tener en nuestras viviendas y en la vida diaria.

Digamos que tenemos un ciclo de lectura de consumo que comienza el día 19 de un mes, volvemos a leer el día 19 del mes siguiente y le presentamos el recibo de electricidad al cliente al mes subsiguiente, quiere decir que la factura que pagamos los capitalinos en abril, por ejemplo, corresponde al gasto que se fijó, desde el 19 de febrero hasta el 19 de marzo, lo que significa que la empresa cobra con 40 días de retraso.

¿Qué les ocurre a los infractores?

A partir de que presentamos el recibo el cliente, tiene 10 días para efectuar el pago y de no realizarse este, se procederá al corte de la electricidad.

¿Qué sucede si un consumidor al que se le retira el servicio se conecta a la red eléctrica por su cuenta?

Damos seguimiento a aquellos consumidores con impagos. Después de suspenderse el servicio eléctrico, se considera un delito reconectarse al mismo por medios ajenos a la empresa. Cuando uno de nuestros funcionarios efectúa el corte de la energía eléctrica, posteriormente va otro funcionario a verificar que este cliente no se haya reconectado.

En caso de existir dicha reconexión, nosotros, basados en el Decreto Ley 260 tenemos la posibilidad de imponer una multa por esta indisciplina, la cual tiene un valor de 300 pesos y puede ir en aumento en caso de reiterarse. También el Código Penal establece sanciones que pueden incluir cuotas de multas y prisión de uno hasta tres años para las personas que incurran en este delito.

Ha ocurrido que existen clientes inconformes con su recibo, pero deban efectuar primero el pago y luego reclamar ¿por qué sucede esto?

Si un cliente recibe un consumo que no corresponda con el de su vivienda, tiene derecho a reclamarlo dentro de los primeros 10 días para que pueda proceder sin la obligación de efectuar el pago. Hay casos en los que se retrasa el pago más de 10 días, incluso más de un mes, y después se quiere reclamar sin efectuar la liquidación.

Cuando el cliente paga y después se determina que no es su consumo, el exceso de dinero se le reintegrará en efectivo en la oficina comercial, durante el mes en el que se determinó la existencia de dicha rebaja. Si se vence el plazo y el cliente no ha ido a cobrar esta suma, entonces queda como adelanto para la liquidación de la factura de los meses venideros. Está establecido así en la Ley Eléctrica mil 287 y en los manuales de procedimientos de la actividad comercial.

¿Cuáles son las formas de pagar el servicio eléctrico?

La manera tradicional es a través del llamado cobrador, un funcionario nuestro que se presenta en todos los hogares durante los primeros 10 días del mes, para hacer llegar a los clientes el aviso de consumo. Muchas familias aprovechan esta oportunidad y realizan el pago directamente con el funcionario.

También existen otras vías, como el pago en cualquiera de las oficinas comerciales de la ciudad. Por ejemplo, si vive en Marianao y trabaja en Centro Habana, puede acercarse a la oficina comercial de este último municipio y liquidar su factura. Dentro de su mismo municipio, puede pagar en las ventanillas de bancos y correos.

Si posee una tarjeta magnética, es posible realizarlo mediante los cajeros automáticos o vía telefónica, a través de Tele Banca. Finalmente, para móviles y computadoras disponemos de las variantes de TransferMóvil y EnZona, las cuales ofrecen descuentos, en el caso de esta última entre 5 y 8 por ciento.

Particularmente recomiendo el uso de estas opciones por las ventajas que aportan, concluyó la entrevista la directora comercial de la Empresa Eléctrica en la Habana.