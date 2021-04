La Habana por más control ante la Covid-19

Las autoridades de la Dirección Provincial de Salud (DPS) de La Habana expusieron ante el Consejo de Defensa Provincial (CDP), los resultados de las investigaciones realizadas en cinco instituciones sociales de la ciudad.

Igual número de eventos epidemiológicos se originaron en la urbe, como consecuencia de la violación de los protocolos sanitarios establecidos.

La doctora Tania Pentón, jefa del Departamento del Adulto Mayor y Asistencia Social de la DPS, detalló que en el Centro Médico Psicopedagógico No.7, ubicado en el municipio Cerro, se confirman como positivos a la Covid-19 dos trabajadores y 13 pacientes asintomáticos, que permanecen ingresados con evolución clínica estable.

La investigación efectuada la víspera arrojó que los dos miembros de la tripulación, violaron las medidas de bioseguridad al salir de la instalación en cuarentena, o recibir visitas, por lo que fueron separados definitivamente de la entidad y serán denunciados ante las autoridades judiciales, por el delito de propagación de epidemia.

Otro evento fue abierto en el Hogar de Ancianos La Colonia, localizado en Boyeros, que reporta hasta el momento tres casos confirmados a partir de un trabajador que se contagió estando en cuarentena, incumpliendo las indicaciones para ese régimen sanitario.

Por tal motivo se efectuó la correspondiente denuncia por propagación de epidemia, y se destituyó de su cargo al director de la institución por negligencia en el control sobre la tripulación que cuida a los adultos mayores.

En el Centro Médico Psicopedagógico Juan Ruiz Serna, de La Lisa, se acumulan 23 casos positivos a la Covid-19, y aunque no se ha podido determinar la fuente primaria de infección, se aplicó una amonestación pública a la directora por no aislar a una asistente que acompañó a un interno para una consulta externa, aunque no se demostró que fuera la causa del contagio, por resultar negativa al PCR.

Otros dos eventos fueron abiertos en los hogares de ancianos 28 de Enero, del municipio Diez de Octubre, donde se acumulan 13 pacientes y un trabajador confirmados y Boyeros, localizado en el territorio homónimo donde se diagnosticaron ocho pacientes positivos asintomáticos, todos con evolución clínica estable.

En ninguno de los centros se identificaron violaciones a los registros de bioseguridad.

A propuesta del Ministro de Salud Pública (Minsap) se realizaron los días 25 y 26 de abril, jornadas de trabajo de la sección de Adulto Mayor y Discapacidad, de la Dirección Provincial de Salud con el Grupo de Expertos del Minsap.

Ambas entidades se dedicaron a la asesoría técnica en la atención a pacientes vulnerables con Covid-19, y el Departamento de Adulto Mayor del Minsap, en función de analizar nuevas medidas destinadas a la atención diferenciada a los ancianos, discapacitados metales, y enfermos psiquiátricos que residen en las instituciones sociales que enfermen de Covid-19.

En este primer momento de la reunión, se dio seguimiento a la habilitación de nuevas capacidades en centros asistenciales para confirmados y sospechosos, para lo cual se trabaja en el aseguramiento del mobiliario, el avituallamiento, la alimentación, y el personal de salud que atenderá a los pacientes.

En esa labor para acondicionar cada local, se reconoció el trabajo realizado en la residencia estudiantil Fermín Valdés Domínguez, de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, en el Cotorro, que ha funcionado como centro de aislamiento en la batalla contra la Covid-19 durante más de siete meses.

Actualización epidemiológica

El lunes se procesaron ocho mil 458 muestras, resultando 717 positivos a la Covid-19, 18 de ellos importados; el 67 por ciento del total de casos estaba sintomático, y los 699 autóctonos tenían fuente de infección conocida.

La tasa de incidencia es de 424,7 por 100 mil habitantes, incrementándose en los últimos 15 días en mil 914 casos. Incrementan su tasa 13 municipios y dos la disminuyen (San Miguel del Padrón y Marianao).

Los territorios con la mayor complejidad epidemiológica son Arroyo Naranjo, Diez de Octubre, Habana Vieja, Centro Habana, Habana del Este, Cerro, Boyeros y Marianao.

En el momento del diagnóstico 480 casos estaban ingresados como sospechosos en centros de aislamientos y hospitales Covid, el resto de los confirmados se encontraban aislados en el hogar como contactos de positivos.

Se mantienen activos 16 eventos epidemiológicos y mil 740 controles de focos.

Permanecen ingresados seis mil 938 pacientes, con un índice ocupacional de 70,8 por ciento. De las personas ingresadas, dos mil 656 son casos activos (42 más que el día anterior) y con residencia en La Habana. Fueron egresados 672 pacientes recuperados.

Se atienden en las terapias intensivas 45 pacientes confirmados, de ellos 25 críticos y 20 graves. Se reportaron tres fallecidos.