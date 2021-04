Daniela Fonseca: “Mi preparación psicológica fue muy buena”

La tenista de mesa cubana Daniela Fonseca protagonizó uno de los acontecimientos más significativos del deporte cubano en este 2021, con su actuación en el Torneo Clasificatorio Latinoamericano, celebrado recientemente en Argentina.



Con 18 años, es la primera mujer cubana en lograr doble clasificación olímpica en su deporte, pues estará en el evento indiviudal y en el doble mixto.



Además, desde Sidney 2000 Cuba no tenía una representante mujer en el tenis de mesa bajo los cinco aros. A ello se suma que Fonseca es la integrante más joven del grupo de antillanos con boleto asegurado para los Juegos Olímpicos de Tokio.



Así cuenta la cubana la remontada en el evento de Argentina, donde nunca se dio por vencida hasta lograr el cupo para el magno certamen en la capital nipona.



“Mi preparación psicológica fue muy buena. Te confieso que cuando terminé el juego con Melanie Díaz (Puerto Rico) le dije a mis entrenadores que ya, que este era mi día y no lo había aprovechado. Pero ellos me dieron mucha fuerza para el siguiente día”, dijo a la COCO Fonseca, quien en la primera eliminatoria se había quedado a las puertas de conseguir el cupo olímpico.

En la segunda oportunidad, la antillana se llevó el título y el boleto olímpico, así como un segundo regalo, la clasificación para Tokio como pareja del habanero Jorge Moisés Campos, quien no había podido asegurar su asistencia a la lid japonesa en el evento individual.



Al respecto, la matancera Fonseca comentó: “No me lo esperaba, porque nos tocaba con la dupla más dura del torneo. Cuando ganamos, sentí tremenda alegría por él, por Cuba, por todo el equipo”.



Fonseca, de 18 años, es una de las atletas que atrae miradas en la delegación olímpica cubana. Aunque la lid será un gran reto, algunos sueñan con una medalla de esta joven en el certamen nipón.