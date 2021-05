Sin Frank Camilo, Urgellés y Stayler comienza la renovación en Industriales

Yoandry Urgellés, Frank Camilo Morejón y Stayler Hernández terminan su desempeño como deportistas activos en el béisbol capitalino, según trascendió en conferencia de prensa de las autoridades del ámbito atlético en la provincia.



La noticia la confirmó el subdirector de actividades deportivas de La Habana, Raúl Reyes Santiesteban, quien presidió el encuentro.



Durante el intercambio se hizo referencia a los motivos por los cuales se decidió no incluir a Morejón y Urgellés en la preselección. Según declaró el directivo, ello obedece a que estos respetados y queridos atletas han presentado múltiples lesiones en los últimos años, lo que ha limitado su aporte a los Azules.



En el caso de Hernández se informó que fue el propio pelotero quien solicitó el retiro.



De igual modo, confirmaron a Guillermo Carmona como mánager Azul para la 61 Serie Nacional de Béisbol.



Reyes enfatizó que han sido decisiones colegiadas. “Llevamos un expediente de estos peloteros y sus actuaciones en los últimos tres años, en los que el rendimiento no ha estado acorde a su potencial”, dijo.



Sin embargo, reconoció la trayectoria deportiva de los atletas, avalada por su entrega con el equipo Industriales y las selecciones nacionales.



Además, trascendió que analizan los casos de otros peloteros para tomar una decisión sobre su permanencia o exclusión de los Azules.



Debido a la Covid-19 no habrá este año Serie Provincial de Béisbol, por lo tanto la preselección será de acuerdo a los criterios que emita el colectivo técnico.



La preparación para la venidera temporada se ha diseñado en tres etapas, con un primer momento centrado en el área de los lanzadores, para luego enfocar los entrenamientos en los jugadores de cuadro y jardineros.



El inicio de la preparación debe ocurrir en mayo o junio.