Cubanas del 4×400 hacen historia: oro en el mundial de relevos (+Video y Fotos)

Cuatro mujeres unieron esfuerzos para que Cuba ganara el oro en la prueba de 4×400 metros planos del Campeonato Mundial de Relevos, que concluyó este domingo en Silesia. Polonia.



Las corredoras Zurian Hechavarría, Rose Mary Almanza, Lisneidy Veitía y Roxana Gómez estamparon tiempo de 3:28.41 minutos para dejar en plata a las locales y en bronce a la estafeta del Reino Unido (3.29.27).

Las antillanas confirmaron su excelente forma, luego de que este sábado dominaran las eliminatorias con el mejor crono entre las ocho finalistas.



El registro de 3:27.90 sabatino era un anuncio de lo que podría ocurrir en la disputa de las preseas, donde el cierre de Roxana Gómez dejó sin opciones al resto de las contendientes.

Para Cuba es su estreno en el medallero de estos certámenes, que surgieron en 2014 y han desarrollado cinco ediciones.



La nación caribeña se despide de la cita mundial de relevos con una actuación que supera cualquier pronóstico: oro mundial, boleto olímpico para Tokio y clasificación para lid del orbe al aire libre de Eugene, Estados Unidos, en 2022.

The last meters. The prelude to a victory that, only those who know the current situation of Cuban athletics, will know what it means

