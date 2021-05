Guillermo Carmona: “Queremos preparar un equipo más competitivo”

El mentor de los Leones de Industriales, Guillermo Carmona, reconoce la trayectoria de los peloteros experimentados que no formarán parte de los Azules en la temporada 61 de la pelota cubana, pero considera necesaria la renovación.



Al referirse a Frank Camilo Morejón, Yoandry Urgellés y Stayler Hernández, quienes no estarán en el plantel habanero, el mánager manifestó que “son tres grandes atletas”.



De igual modo, comentó a la COCO que “el pueblo capitalino reconoce su desempeño y tantos años de entrega”.



Morejón y Urgellés no integrarán la nueva preselección por decisión de las autoridades del béisbol capitalino, en tanto Hernández solicitó el retiro.



No obstante, y a pesar de lo difícil que ha sido tomar la decisión, según afirmó Carmona, el estratega también expresó que es el momento oportuno.

El timonel Azul argumentó que urge brindar oportunidades a las figuras jóvenes del conjunto. “El pelotero se forma jugando y no en el banco”, dijo.



“Queremos preparar un equipo más competitivo para los próximos cuatro años”, subrayó Carmona.



Sobre la preparación de los Azules para la campaña 61, Carmona explicó que centrarán los mayores esfuerzos en mejorar la defensa, pues muchas veces se han perdido juegos importante por errores.



Asimismo, destacó que deben figurar en el lineup titular algunos atletas noveles, que pueden proporcionar mayor velocidad al equipo.



“Confíen en nosotros, que saldremos en cada juego con una mentalidad ganadora”, sentenció el mentor.