Chequean estado actual de la higiene comunal en La Habana

La Habana ha mejorado considerablemente en el último año la situación de la higiene comunal, aunque todavía hay municipios que no alcanzan la estabilidad en ese sector.

Así lo afirmó el coordinador de Objetivos y Programas del Gobierno de la ciudad, Orestes Llanes Mestre, quien presentó el informe semanal evaluativo sobre el tema, donde se reflejan los resultados de las inspecciones realizadas a los quince territorios de la ciudad.

Al finalizar la reunión del Consejo de Defensa Provincial (CDP) este fin de semana, el funcionario conversó con la COCO sobre el estado actual de la higiene comunal y otros temas afines.

¿Cómo valora estado actual de la higienización de la ciudad?

“El principal indicador para considerar como positiva o negativa la situación de la higiene comunal es sin dudas la recogida de los desechos sólidos, tanto en el sector residencial como en el estatal, y en ese aspecto la capital ha avanzado considerablemente con respecto a los años anteriores.

“Eso se debe fundamentalmente a la entrada de los equipos recolectores que donó el Gobierno de Japónes, a partir de la conmemoraciones por el aniversario 500 de La Habana, y en segundo lugar, por el intenso trabajo de concientización que desarrollamos junto a las organizaciones políticas y de masas en las comunidades y los centros de trabajo, convocando a las familias y las administraciones a depositar los desechos domésticos en los puntos de recolección establecidos y en los horarios de 06:00 a 22:00 (hora local).

“Ahora ajustamos el tiempo por las restricciones a la movilidad nocturna dispuestas para enfrentar la epidemia.

“A esto se añadió la entrada en vigor el primero de marzo del 2020 de una disposición gubernamental que exigía a las entidades estatales y a las familias que realicen acciones constructivas el vertimiento de los escombros en los sitios que definan para ese fin los consejos populares, y que nunca pueden coincidir con los puntos tradicionales de depósito de los desechos domésticos.

“Esa disposición, acorde con el Reglamento de Ornato de la Ciudad, se generó a partir del movimiento popular Por una Habana más bella, limpia y saludable surgido al calor de los festejos por el onomástico de la urbe. Pero además de la sustracción diaria de los desechos sólidos también se han logrado mejorías en el barrido de las calles, el cuidado de las áreas verdes, el mantenimiento de los parques, y el desorillo de los contenes, sobrecontenes y bajo contenes”, apuntó Llanes Mestre.

¿Quiénes realizan el dictamen semanal de la situación higiénica y que seguimiento se le da?

“Todas las semanas una comisión de la Dirección Provincial de Servicios Comunales inspecciona el comportamiento de los indicadores mencionados anteriormente en los 15 territorios de la ciudad, y en base a eso otorga la evaluación de bien o mal.

“Ese dictamen se presenta y discute cada sábado en la reunión del CDP, donde los municipios que recibieron una calificación deficiente tienen que exponer las causas de ese retroceso y las medidas que adoptarán para revertirlo.

“En esta ocasión, tras el análisis de los resultados correspondientes a la semana comprendida del 23 al 30 de abril, 11 municipios obtuvieron la categorización de bien, mientras que Boyeros, Arroyo Naranjo, Habana del Este, y Plaza de la Revolución estuvieron deficientes.

“En el caso de éste último territorio es justo señalar que acumulaba 11 semanas consecutivas con calificación de bien y lamentablemente perdió esa condición por una demora en la recogida de los desechos en una zona del consejo popular Carmelo.

“El mayor retroceso se ha registrado en Habana del Este, con una situación similar a la de hace tres o cuatro años atrás, cuando había una escasez total de equipos y herramientas para realizar las labores de higienización.

“Sin embargo, desde hace unos meses cuenta con 22 camiones de recogida, similar a la disponibilidad que existía para toda La Habana hace cuatro años atrás, por lo que no se justifica el estado actual de ese territorio.

“Tampoco es un problema de combustible, que está asegurado, sino de falta de disposición, de actitud ante el trabajo, de exigencia y control a nivel de las áreas de comunales, de que los responsables hagan cumplir lo establecido.

“Antes de terminar de abordar este tema quiero resaltar el trabajo sostenido de los municipios Cotorro, La Habana Vieja, Centro Habana y Marianao en la conservación de la higiene medio ambiental y el mantenimiento de las áreas verdes”.

El mantenimiento de la técnica en buen estado es una prioridad para los trabajadores de Servicios Comunales. Foto: Tomada del Twitter de Servicios Comunales La Habana.

¿Cómo se encuentra la disponibilidad de contenedores teniendo en cuenta los déficits registrados en el año 2020?

Con los contenedores tenemos una situación muy complicada porque el año 2020 sólo se cumplió con el 30 por ciento de las 10 mil unidades que entregaba anualmente la industria, tanto para la recogida en entidades estatales como en la comunidad.

“Esto se debió en lo fundamental a la falta de divisas para comprar las materias primas imprescindibles para la elaboración de esos recipientes. Por lo tanto, llevamos más de un año sin recibir los depósitos para desechos, pero a finales de mayo se reiniciará la producción y para junio se planifica distribuir un promedio de dos mil mensuales, para un total de entre 12 mil y 14 mil en lo que resta de año.

“Esto es una prioridad porque no queremos que se repita el fenómeno de años anteriores cuando los vecinos, al no haber un recipiente donde verter la basura, la arrojaban en la acera o en la calle.

“Incluso cuando las envolvían en jabitas era engorroso porque dificultaba el cumplimiento de los horarios e incrementa el esfuerzo que tienen que hacer los operarios”.

¿Qué puede comentar sobre la poda y tala de árboles? Hay algunas preocupaciones de la población al respecto.

“Lo primero que se debe aclarar es que esas tareas no se hacen de manera arbitraria, sino que se planifican y se cumple con una guía forestal. También se atienden solicitudes de los vecinos Esas podas las ejecutan las brigadas de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), la Organización Básica Eléctrica (OBE), la Empresa de Áreas Verdes o la Empresa Forestal.

“En las inspecciones que realiza la Dirección de Comunales se chequea si se realiza la poda adecuadamente y si se recogió en el mismo día como establece la ley; y en ese aspecto le pedimos a la población que reporte a esa entidad cuando crea que hay negligencias, descuidos o simplemente tenga alguna inquietud.

“En los últimos días se han publicado en las redes sociales algunas inquietudes por una supuesta tala indiscriminada, pero no existe tal cosa. Lo que se está realizando son las acciones de poda por la cercanía de la temporada ciclónica, que se iniciará el primero de junio, para evitar afectaciones en las redes eléctricas y de telefonía ante el paso de un fenómeno climatológico.

“Lo que provocó en lo fundamental ese estado de opinión fue la tala indebida de un árbol en uno de los municipios céntricos de la capital, por lo cual fue multado y demovido de su función el jefe de la brigada que cometió esa negligencia.

“Queremos reiterar que estamos muy al tanto de ese tema y le daremos seguimiento constante para que no se repita un hecho lamentable como ese. Además, efectuamos reuniones periódicas con todas las entidades que realizan esa actividad y la Asociación Botánica de Cuba con el objetivo de afianzar una cultura de la poda, que los árboles no queden desbalanceados sino compensados, que sea una poda culta y no una discriminatoria que perjudique la estética de la ciudad.

“También anunciamos que este 5 de mayo comparecerán en el programa Libre Acceso que transmite el Canal Habana los compañeros que dirigen esa actividad.

“Por último quiero resaltar la preocupación constante de las máximas autoridades del Partido Comunista de Cuba y el Gobierno de la capital, ahora al frente del CDP, sobre la conservación de la higiene comunal, el ornato público y el cuidado del medio ambiente.

“Es una prioridad para nuestros dirigentes que se mantengan los avances logrados a partir de las celebraciones por el 500 aniversario de La Habana, para conservar una ciudad limpia, bella y culta”.