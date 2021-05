Habaneros Torres y Valdés toman ritmo en el baloncesto salvadoreño

Los basquetbolistas habaneros Lisván Valdés y Orestes Torres comienzan a tomar ritmo en la Liga Superior de Baloncesto, en El Salvador.



Ambos jugadores llegaron a tierras centroamericanas con el torneo iniciado y solo han disputado cinco partidos.



Torres, quien juega su primera temporada con el club CD Águila, ha encestado 106 cartones, con cuatro desafíos en los que anotó más de 20 unidades.



El otrora integrante de la selección nacional cubana suma también 54 rebotes, nueve asistencias y seis tapones.



A pesar de los meses de inactividad, Torres ha logrado acoplarse rápido al equipo y mostrar su capacidad de liderazgo.



“Desde diciembre, cuando terminé de jugar en Nicaragua, no estaba en acción, pero me cuidé y mantuve la forma física, lo que me ha permitido alcanzar rápido un buen rendimiento dentro de la cancha”, explicó Torres a la COCO a través de las redes sociales.



Para el cubano es su decimosegunda temporada en El Salvador, donde ha conquistado tres títulos.

Águila exhibe cinco triunfos y seis reveses, balance que los ubica quintos entre los ocho conjuntos del certamen.



Valdés, por su parte, ha aportado 72 puntos para el Santa Tecla, con 21 balones atrapados bajo las tablas, 14 asistencias y cinco recuperaciones.



El mejor registro del habanero fue de 29 unidades, el 30 de abril, ante Santa Ana BC.



Los tecleños marchan en la cima del torneo con 11 éxitos y una derrota.



La próxima jornada será este martes 4 de mayo y Santa Tecla rivaliza con el modesto elenco Fantasmas de San Vicente, penúltimo de la liga con apenas dos triunfos y nueve fracasos.



CD Águila tendrá un duro examen ante San Salvador BC, tercero de la tabla con ocho ganados y cuatro perdidos.