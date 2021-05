Guillermo Carmona: “La exclusión de Frank Camilo no fue una decisión personal”

El ratificado mánager de Industriales, Guillermo Carmona, dijo este martes a la COCO que no fue una decisión personal la separación del máscara Frank Camilo Morejón de las filas Azules para la venidera temporada beisbolera.



El natural de La Lisa concedió una entrevista al programa Tribuna Deportiva, a propósito de la polémica generada tras el anuncio de que el exreceptor del equipo Cuba no continuará con los Leones por razones técnicas.



“No es una decisión unilateral de Guillermo Carmona, ni de la dirección de Industriales”, afirmó el estratega.



“La provincia creó una comisión en la que se optó por iniciar la renovación del equipo. Ahora tenemos el caso de Frank Camilo (más Yoandry Urgellés y Stayler Hernández), pero hay otros jugadores en análisis”, argumentó Carmona.



“Yo también creo que él (Morejón) puede dar un poco más, pero el deporte generalmente tiene en cuenta los ciclos olímpicos, y ya verán que el equipo Cuba también tendrá sus renovaciones”, acotó.



“Morejón es un atleta que hace siempre el mayor esfuerzo a pesar de sus lesiones. De ellas no puedo hablar en términos médicos, pero presenta graves problemas que atentan contra su calidad de vida”, agregó Carmona.



“A Frank Camilo no le gusta que hablen de sus lesiones, pero el alto rendimiento tiene grandes exigencias y determinamos darle la posibilidad de que comience otra etapa como entrenador. Es un atleta muy inteligente y que puede ayudar a las nuevas generaciones”, precisó.



“Hablé con él claramente y le dije lo que pensaba y estuvo de acuerdo conmigo”, aseguró Carmona.

En el diálogo con la emisora más deportiva de Cuba, Carmona habló sobre la posibilidad de que regresen a la capital cubana atletas que jugaron la pasada temporada en otras provincias.



Al respecto, mencionó el retorno de Javier Camero, quien jugó los dos últimos años con Matanzas, y Walter Pacheco, joven que estuvo en las campañas 59 y 60 con los Azucareros de Villa Clara.



Sobre el espigado receptor Lázaro Ponce, el mentor dijo que hasta el momento no hay interés de propiciar su regreso a la capital.



“En la receptoría hay un muchacho con muchas perspectivas que fue integrante del equipo Cuba en categorías menores. Tuvo problemas en su brazo de tirar, pero ya está recuperado y nosotros tenemos la idea de incluirlo en la preselección”, explicó el experimentado entrenador.



“Debemos reforzar la posición, porque la ausencia de Frank Camilo Morejón deja un vacío tremendo por su nivel y calidad”, comentó.



Igualmente se refirió a las intenciones del pelotero espirituano Yasiel Santoya de jugar en La Habana, pues reside actualmente en la provincia.



“Santoya conversó con nosotros, porque su esposa vive muy cerca de la Ciudad Deportiva. Es un atleta experimentado, pero está sano, sin problemas de enfermedad”, concluyó Carmona.



Frank Camilo Morejón, de 34 años, dejaría las Series Nacionales luego de participar en 17 campañas. El número 45 de los Leones hizo su debut con Metropolitanos en la temporada 44, pero al siguiente año fue incorporado a Industriales, donde permaneció hasta el final de su carrera.



Además, el receptor fue integrante del equipo Cuba campeón mundial juvenil en 2004 y con la selección de mayores formó parte del plantel antillano en los Clásicos Mundiales de 2013 y 2017.