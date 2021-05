Stayler Hernández: “Siempre lo di todo por Industriales”

Con 38 años, luego de participar en 18 Series Nacionales, el beisbolista capitalino Stayler Hernández Apesteñiz anunció su retiro del deporte activo.



Tras conocerse la noticia divulgada por la comisión provincial de béisbol en La Habana, el programa Tribuna Deportiva de la COCO dialogó con el integrante del equipo Cuba en la primera edición del torneo Premier 12, en el año 2015.



“Aún no lo creo, pero son decisiones que debemos tomar y en las que consulté con amigos y familiares”, dijo.



“Antes de iniciar los entrenamientos de la campaña pasada le comunique a Guillermo Carmona que la temporada 60 iba a ser la última”, agregó.



“Después que participé en la Liga Can-Am, en 2019, regresé muy dañado. Esa es una liga muy fuerte y allí se agudizó la lesión que tengo en el brazo de tirar, pero además tuve dificultades en la columna. Tenía que infiltrarme para poder jugar”, explicó Hernández.



“En Industriales hay que jugar con todo desde el primer día del campeonato y en ocasiones yo no podía estar a la altura, aunque sabía sobreponerme a eso y no demostrar dolor”, señaló.

Foto: Cubasí.

Debutante en la 43 Serie Nacional de Béisbol con Industriales, el zurdo pasó al año siguiente a las filas del desaparecido equipo Metropolitanos, en el cual militó durante cinco temporadas consecutivas hasta que en la campaña 49 retornó definitivamente al equipo Azul.



Con los Leones de la capital cubana fue campeón en dos oportunidades, primero en el año de su debut y más tarde en 2010 fue protagonista de la última victoria alcanzada por la pelota habanera en el clásico cubano.



Bajo el mando de Germán Mesa conectó doble al jardín central en la décima entrada para romper el empate a cinco carreras y dar el triunfo a los Azules 7-5 ante Villa Clara, en el estadio Augusto César Sandino, de Santa Clara.

El jardinero, que cerró su carrera en primera base, se propuso alcanzar algunas metas en su última temporada: llegar a 100 jonrones, 250 dobles y mil 300 jits, además de ser campeón con Industriales. Los objetivos individuales los pudo lograr, no así el colectivo.



“No se pudo alcanzar el título, pero clasificamos y llegamos hasta un quinto juego en el play off. Para mí fue una buena actuación, en una temporada en la que pasamos por muchas adversidades desde el mismo comienzo”, recordó el natural del municipio Habana del Este.



Aunque sus apariciones internacionales fueron pocas con el equipo nacional, en su palmarés resalta la actuación en la primera edición del torneo Premier 12 (2015), y su faena con los Capitales de Quebec, en la Liga Can-Am en 2019.

Hernández tuvo una gran actuación con el equipo Cuba en el torneo Premier 12. Foto:PelotaCubana.

En la cita mundialista, dirigido por Víctor Mesa, fue titular en los seis juegos disputados por el equipo antillano y exhibió el segundo average más elevado del plantel con .389 de promedio, con un doble, un cuadrangular y cinco remolques.



Por su parte, en la Liga Can–Am, jugó 52 partidos como inicialista con los Capitales de Quebec en los que promedio para 319 con 13 dobles, dos triples, cuatro cuadrangulares y 30 carreras impulsadas.



Sobre su vínculo futuro con el deporte nacional y cómo desea que lo recuerde la afición, el número 15 de la nave Azul, comentó: “Mis planes son estar con mi familia, disfrutar de ella, pues el béisbol me robó mucho tiempo y no pude estar en el crecimiento y educación de mis hijos. También entreno a uno de ellos, que está en la preselección del equipo Cuba para menores de 15 años”, afirmó.



“Deseo que me recuerden como un atleta que salía al terreno a darlo todo, entregado y capaz de jugar sin importar las lesiones. Y sobre todo que no olviden el apodo que me pusieron en la COCO: el Cohete de Peñas Altas”, concluyó.