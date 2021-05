Bádminton cubano adquirió moderno equipamiento tecnológico

Cuba resultó favorecida por la Federación Mundial de Bádminton (FMB) para la adquisición de equipamiento tecnológico que contribuirá a la preparación de los jugadores de la selección nacional.



“En 2020, a partir de las limitaciones que impuso la Covid-19, la FMB propuso redireccionar fondos que no pudieron utilizarse en su destino original para apoyar a las federaciones nacionales. Nuestro país fue uno de los beneficiados”, declaró a Jit Alexis Ramírez, presidente de la federación cubana de este deporte.



“Esto nos dio la oportunidad de adquirir algo de equipamiento tecnológico, como cámaras, laptops y discos duros, así como programas de análisis de movimiento específico en nuestra disciplina”, agregó.



Ramírez, también comisionado nacional, agregó que “esto puede ser de alto impacto en la preparación de los atletas, ya que nos permitirá analizar y trabajar en pulir detalles técnico-tácticos para mejorar el rendimiento en los partidos”.



“Aún no contamos con ellos, ya que esos equipos se adquirieron en Perú y no hemos podido trasladarlos a La Habana desde la sede de la Confederación Panamericana de Bádminton, que radica en Lima, por esta misma problemática con los viajes debido a la pandemia”, explicó.



Sobre esta donación, gracias al desarrollo y prestigio en esta disciplina en la Isla, el entrenador principal Roberto Mollinedo manifestó al colega Primitivo González de la televisión cubana su satisfacción.



“Permitirá aumentar el control de la preparación técnica y táctica, y hacer un mejor estudio de los contrarios”, señaló sobre lo indispensable de estas herramientas para elevar el nivel del equipo nacional que se prepara en su centro, ubicado en la provincia de Cienfuegos.



