Ciclista cubana Arlenis Sierra mostró su potencia en España

La ciclista cubana Arlenis Sierra protagonizó espectacular sprint frente a rivales de rango mundial para conquistar el Clásico de Navarra, de la élite femenina de la Unión Ciclista Internacional (UCI), corrido este viernes en Pamplona, España.



Arlenis, del A.R. Monex Women’s Pro Cycling Team, se abalanzó a la meta con potentes pedaladas para no ser alcanzada por la campeona nacional de Estados Unidos, Ruth Winder (Trek-Segafredo) y la neerlandesa subcampeona mundial Annemiek Van Vleuten (Movistar), las dos últimas con el mismo crono de la ganadora de 3:16.59 horas en los 125.8 kilómetros recorridos.



De hecho, este triunfo representa la más destacada actuación de la manzanillera de 28 años de edad desde que ella se insertó el 6 de marzo en la temporada 2021 del Circuito Mundial de Ruta de la UCI.



“Quiero dar gracias a Dios que me dio muchas fuerzas, pedí mucho salir bien hoy. También agradezco a las compañeras de mi equipo y a todas las personas que me apoyaron siempre y confiaron en mi a pesar de que anteriormente no tuve buenos resultados. Seguiré luchando para lograr lo que esperan de mí y tener una buena preparación para los Juegos Olímpicos”, declaró en exclusiva a Jit.



La propia pedalista relató cómo transcurrieron los momentos más importantes de este segundo día de competencia en este giro a Navarra, en el que, en su apertura este jueves, La Sierra no pudo concluir al sufrir un pinchazo su bicicleta cuando ya había pedaleado en un trayecto plagado de elevaciones más de 100 de los 128 kilómetros programados.



“Estoy muy contenta con el resultado de hoy, me sentía muy fuerte desde que arrancó la carrera. Al pasar los primeros muros, me sentía con mucha fuerza, ya al final percibí que tenía más y no me afectó mentalmente un percance con la bicicleta cuando dejó de funcionar el cambio electrónico y me tuvieron que dar otra”.



A 10 kilómetros para la raya de sentencia había una subida respetable, cuenta la antillana, y atacaron Van Vleuten y la italiana Longo Borghini con otras dos y se separaron bastante.



“Cuando finalizó la elevación trabajé duro con dos corredoras de otros equipos y enfrentamos otro repecho hasta que nos encontramos con mi compañera Eider Merino, que estaba delante y también le dio duro, y fue cuando le llegamos a las punteras”.



Tan solo a dos kilómetros les esperaba estaba la raya de sentencia y las punteras comenzaron a vigilarse.



“Unos 500 metros después Van Vleuten atacó en una lomita y se separó, intentaron caerle atrás, pero de verdad que lo hizo bien potente y cuando restaba un kilómetro entonces arremetió la Winder y ahí mismo decidí salir yo porque estuve ‘a rueda’ de ellas, me correspondía y lo hice.



“Vi que nos separamos, que le estábamos llegando a la neerlandesa cuando ya solo quedaba medio kilómetro de carrera hasta que al fin la alcanzamos. Solo restaban 200 metros, pasamos la curva y ya se acercaba el sprint. Miré bien, allá la meta, y les salí a mis rivales porque solo quedaban 100 metros. Era hora de definirse la carrera”.



Lo demás es ya historia, La Sierra de Cuba se anotó un importante triunfo que le valió 125 puntos para el ranking mundial de ruta de la UCI y más que todo para ella hoy demostrar que estaba en condiciones de luchar por nuevos triunfos.



“Quiero dedicar esta victoria a mi familia y a la de mi pareja, pero también a todos los amigos que nunca dejan de hacerme sentir su apoyo”, manifestó la representante del ciclismo cubano en la cita olímpica de Tokio.



Este sábado se trasladan los equipos al vecino País Vasco para correr el domingo el Gran premio Ciudad de Eibar y el 18 de mayo el premio élite femenino Durango-Durango Emakumeen Saria, igual del calendario del Circuito Mundial.



Tomado de Jit