Triatleta habanera Leslie Amat competirá en certámenes africanos

Con el propósito de escalar posiciones para lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio, la triatleta habanera Leslie Amat participará próximamente en varios certámenes internacionales.



El sábado 29 de mayo la capitalina tendrá acción en la Copa Africana Yasmine Hammamet –prevista para celebrarse en Túnez– donde se recorrerá la distancia sprint.



Luego Amat permanecerá en África para competir, una semana más tarde, en la Copa Continental Sharm El Sheikh, que acogerá Egipto.



Hasta la fecha, en ambas lides hay confirmadas 14 mujeres. En la primera de estas justas Amat será la única representante de América, mientras que en la segunda le acompañará en la línea de arrancada la colombiana Lina Marí Raga, quien comparte el objetivo de la cubana de conseguir el ticket hacia la cita olímpica, con sede en la capital japonesa.



La colombiana y la antillana tienen la aspiración de alcanzar el boleto que recibe el nombre de Nueva Bandera, que lo entregará la Unión Internacional de Triatlón a la mejor ubicada por cada continente que no haya logrado clasificarse de manera directa al magno evento multideportivo.

Para continuar en la búsqueda de su forma atlética óptima, luego de estas dos presentaciones, Amat tiene entre sus planes concursar en al menos otra competencia exigente, pero todavía no se conoce cuál.



Debido a la aparición de la pandemia de la Covid-19, desde mediados de marzo de 2020 Amat no asiste a lid alguna. Sin embargo, en esta etapa atípica la mejor exponente del triatlón femenino cubano no ha estado inactiva, pues se ha ejercitado a pesar de todas las limitaciones impuestas por las circunstancias adversas que trajo el coronavirus.



Primero entrenó en su propia casa las tres disciplinas que componen su especialidad (natación, ciclismo y carrera).



Luego, en octubre, estuvo en una base de entrenamiento en Villa Clara y más adelante continuó su entrenamiento en el Complejo de Piscinas Baraguá, en Habana del Este.



Por estos días se encuentra en otra base de entrenamiento –Rio Maior, Portugal–, durante dos semanas. Allí, junto a su entrenador Dióseles Fernández, completa la preparación antes de las dos importantes competiciones en tierras africanas.



Tomado de Tribuna de La Habana