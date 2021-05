Paranatación cubana inició con buen ritmo en lid europea

El cubano Lorenzo Pérez conquistó este lunes la medalla de bronce en los 100 metros libre categoría S-6 del Campeonato Abierto Europeo de Paranatación —con rango de serie mundial—, que tiene lugar en Madeira, Portugal.



El multimedallista paralímpico hizo tiempo de 1:07.60 minutos, en cerrada lucha contra el ucraniano Oleksandr, quien cronometró 1:07.12 para asegurar la plata, según el sitio oficial del certamen.



La presea dorada correspondió al italiano Antonio Fantín, debutante en esta categoría S-6 (discapacitado físico), con récord mundial de 1:03.76 minutos.



En su serie eliminatoria, Fantín logró 1:04.52, también por debajo de la cuota universal que estaba en poder del antillano, que era de 1:04.60, impuesta en los Juegos Parapanamericanos de Toronto 2015.



“No obstante, Lorenzo estuvo muy bien en la competencia, hizo lo planificado, no se podía esperar más, pero queríamos venir a probar fuerza. Solo nos ganan el italiano, que sorpresivamente lo bajan a la S-6 y el ucraniano, quien es medallista de plata mundial y bronce olímpico en Río 2016”, declaró a Jit el entrenador Ernesto Garrido.



“Pinto”, como se le conoce en el ámbito deportivo, comentó que Fantín ya había roto este mes dos veces el crono del granmense.



“En Moreira está lo mejor de la paranatación, solo faltó el colombiano de este grupo de la elite. Lorenzo superó la marca que tenía este año y cumplimos también con el objetivo de mejorar en el ranking del mundo y de vernos las caras con ellos a pesar de que no estábamos preparados para eso, pero era necesario”.



Garrido explicó que antes de arribar a Portugal sus alumnos habían podido entrenar solo tres semanas consecutivas porque antes estuvieron aislados 15 días por la Covid-19.



“Mejor no se podía esperar, estoy muy alegre. Hicimos lo que nos planificamos, trazar la estrategia de ese nado y mejoramos, así podemos seguir soñando con el podio en Tokio, del que no estamos distantes a pesar de todas las afectaciones por la pandemia desde 2020, pero eso no justifica nada, estamos contentísimos porque presentamos credenciales en Europa”, aseguró.



“Ahora lo que nos queda es seguir entrenando para continuar con la meta de luchar por las medallas en la cita olímpica en Japón”, sentenció.



A Pérez le restan las pruebas de 400 metros estilo libre (19 de mayo) y 50 (20 de mayo), en tanto este martes compite Yasmani Izquierdo, medallista parapanamericano, quien lo hará en 50 metros de ese estilo, pero en la categoría S-12 (débil visual).



En este propio escenario del complejo olímpico de natación de Penteada, Madeira organizará del 25 de septiembre al 1 de octubre el X Campeonato Mundial de Paranatación 2021, primero que acoge Portugal.



Tomado de Jit