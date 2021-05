Dos ajedrecistas cubanas competirán en la Copa Mundial

Lisandra Ordaz, actual campeona nacional, y Yerisbel Miranda serán las representantes cubanas en la Copa Mundial de Ajedrez para mujeres, que entre el 10 de julio y el 5 de agosto próximo reunirá en la ciudad rusa de Sochi a la principales exponentes del juego ciencia.



La elección de Ordaz fue confirmada a Jit por el comisionado nacional del juego ciencia Carlos Rivero, quien explicó que la Federación Internacional de Ajedrez (Fide) abrió la posibilidad de nominar a una jugadora adicional, aún cuando no hubiese conseguido cupo en los eventos clasificatorios.



La Fide premió con esta posibilidad a los 39 países con mayor promedio entre sus cinco mejores jugadoras en el ranking mundial, en el que Cuba se ubica en el lugar 20 con dos mil 322 puntos Elo.



En cambio la plaza para Miranda estaba segura desde 2019, cuando se coronó en el certamen Zonal 2.3 y apareció en listado anunciados este martes en el sitio digital de la Fide.



En esa misma relación se confirmó a la actual reina del orbe, la china Ju Wenju, así como a las ubicadas entre el segundo y el cuarto escaño del pasado certamen universal: Katherina Lagno y Alexandra Kostenyuk, de Rusia, y la ucraniana Mariya Muzychuk.



También aparecen las dos últimas ganadoras de las justas universales para juveniles Aleksandra Maltsevskaya y Polina Shuvalova, ambas rusas, y se incluyen cinco por sus promedios en el ranking como la china Hou Yifan y la india Humpy Koneru.



Por los certámenes continentales se aseguraron las restantes participantes y no será hasta después del 5 de junio que se conozca la relación definitiva, pues todavía restan algunos países por nominar a su representante adicional.



Esta justa tendrá sus acciones por el sistema eliminatorio KO, otorgará tres plazas para el Torneo de Candidatas del 2022 y transcurrirá de manera simultánea con la convocada para los hombres, que todavía no cuenta con la confirmación de sus participantes.



Tomado de Jit