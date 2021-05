Sandy Menocal: “Vine a La Habana para entregarme al máximo”

El pelotero matancero Sandy William Menocal Mesa manifestó al programa Tribuna Deportiva, de la COCO, que viene a la capital cubana a entregarse al máximo de sus posibilidades.



El jugador de cuadro, campeón nacional con los Cocodrilos yumurinos en la 59 Serie Nacional, integra la preselección de Industriales para la venidera temporada beisbolera, aún sin fecha de inicio.



“Vengo para La Habana a entregarme al máximo. Si en Matanzas lo daba todo, aquí lo hare aún más, porque para nadie es un secreto que entre los mejores equipos de béisbol en el mundo están los Yankees de Nueva York (en las Grandes Ligas de Estados Unidos) e Industriales”, comentó el atleta de 28 años.



Menocal tuvo cuatro incursiones en Series Nacionales con Matanzas. El debut fue en el 2012, en la campaña 51, y luego estuvo fuera de los clásicos cubanos hasta el 2018, cuando reapareció para jugar las últimas tres temporadas con los yumurinos.



Sus números son discretos, pues en cuatro campañas promedia solo para .244, con seis dobles, un triple y un cuadrangular en 217 veces al bate.



En la temporada recién concluida bateó para .202 en 133 comparecencias.



La mejor actuación fue en la Serie 59, cuando terminó con .306 de avaerage, aunque solo tuvo 49 turnos oficiales.



Menocal fue liberado por Matanzas y ha recibido la oportunidad de buscarse un lugar en el cuadro de los Azules para la venidera campaña.



“Mi esposa es habanera. Estamos casados hace tres años. Me dieron la posibilidad de estar en la preselección de Industriales, pero no me han regalado nada. Si no me lo gano en los entrenamientos, no voy a estar en las filas de los Azules”, apuntó Menocal.



“Algunos se manifestaron en mi contra en las redes sociales, pero la mayoría en la capital me apoyan. Hay muchos que están de acuerdo con mi presencia y lo que me piden es entrega a la causa Azul”, dijo.



“Yo solo puedo decirle a la afición que nos apoyen, que tengan confianza en los peloteros que se designen para estar en el equipo, porque van a salir al terreno a tratar de ganar el campeonato como desean los habaneros. Con esa mentalidad y con ese objetivo creo que se se puede triunfar ”, concluyó.