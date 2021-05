Raymond Figueredo: “Voy a dar mi corazón por los Azules”

Luego de dos años fuera de las Series Nacionales y una estancia poco exitosa por el béisbol dominicano, el lanzador habanero Raymond Figueredo Cruz anhela regresar a las filas de Industriales.



El veloz serpentinero, de 22 años, hizo su debut en la Serie 57 con el mánager Víctor Mesa y repitió a la temporada siguiente bajo la égida de Rey Vicente Anglada, antes de viajar hacia República Dominicana.



“Estuve en ese país con el sueño de lograr un contrato profesional, pero por diferentes razones no lo pude conseguir y decidí retornar a mi tierra, con mi familia”, comentó Figueredo en diálogo con el programa Tribuna Deportiva, de la COCO.



“Mi regreso resultó un proceso difícil, complicado, los que me tenían allá no querían que yo regresara y tuve que recurrir a la Embajada de Cuba en República Dominicana y ellos fueron los que encaminaron todo los aspectos legales, y gracias a Dios ya estoy aquí”, argumentó el atleta de la Habana Vieja.



“Ahora me estoy preparando en la escuela Manuel Fajardo, con el entrenador Enrique Rojas, a la espera de que inicien los entrenamientos con el resto de la preselección de Industriales”, dijo.

Figueredo fue incluido en 2019 en una lista de 34 talentos del béisbol cubano que podían ser contratados por equipos de las Grandes Ligas de Estados Unidos (MLB), acuerdo que se frustró poco tiempo después.



En su breve paso por los torneos cubanos, sub.23 y de mayores, destacó por ser un lanzador con una velocidad que sobrepasaba con facilidad las 90 millas.



“He realizado cambios en mi forma de lanzar. Primero que todo verán a un atleta más concentrado, más enfocado en su trabajo. Esa experiencia en República Dominicana me ayudó mucho física y mentalmente, además de que perfeccioné”, explicó.



“Y van a ver a un Raymond diferente que va a dar su corazón por los Azules”, aseguró.



En sus dos apariciones en campañas nacionales estuvo bajo las órdenes de los entrenadores Lázaro Valle y José Elosegui. De integrar la nómina de Industriales para la venidera temporada pudiera contar con los conocimientos del prestigioso adiestrador de pitcheo Javier Gálvez, que ahora funge como asistente del director, Guillermo Carmona.



“No he tenido el placer de conocer a Gálvez, los lanzadores de Industriales tenemos un grupo de WhatsApp y por ahí mantenemos el contacto, pero sé que ha sido entrenador de grandes pitcher del béisbol cubano y ha hecho historia. Para mí será un grandísimo placer entrenar con él y sentarme a escucharlo. Sé que va a aportar mucho en mi carrera“, señaló.



En sus declaraciones a la COCO, Figueredo se despidió con un mensaje para la afición de Industriales. “Esperen este año un Industriales más agresivo. Nosotros los más jóvenes del equipo vamos a salir a darlo todo por esas 12 letras que significan tanto”.

