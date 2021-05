Adrián Belfast: motivaciones para el regreso al béisbol habanero

El zurdo de La Habana, Adrián Belfast Pérez, campeón nacional sub.23 años en 2019, aspira a integrar el cuerpo de lanzadores de Industriales para la 61 Serie Nacional de Béisbol, según manifestó al programa Tribuna Deportiva, de la COCO.



El natural del municipio Guanabacoa representó a Sancti Spíritus en la última justa para menores de 23 años, cita en la que tuvo la responsabilidad de lanzar y ganar el primer juego de la final, que terminó con la corona para el equipo yayabero ante Cienfuegos.



Esa faena le abrió al zurdo de 24 años las puertas a la nómina de los Gallos espirituanos en la Serie 59, sin embargo, apenas tuvo dos actuaciones como relevista y solo un tercio de labor.



Esta situación se repitió en la campaña precedente, en la cual actuó en cuatro desafíos, todos en función de relevo, y apenas completó una entrada y un tercio.



“Sinceramente pensé que iba a tener más oportunidades en la Serie Nacional, porque en el sub.23 fui abridor y lancé juegos importantes. Pensé que iban a depositar más confianza en mí, pero no fue así, y tuve pocas actuaciones. Eso fue lo que motivó mi regreso a La Habana”, comentó Belfast.



“Me gusta mucho más trabajar como abridor. En el sub.23 empecé como relevista, pero vi la oportunidad de realizar una apertura y le pedí la bola al profesor (Eriel Sánchez) y de ahí en adelante me quedé como uno de los abridores titulares”, señaló.



Belfast estuvo dos años fuera del béisbol. Desmotivado y con una lesión en el hombro de lanzar se apartó de los terrenos. Cuando decidió regresar a los terrenos solicitó la carta de liberación en La Habana para jugar en Sancti Spíritus.



Su condición de zurdo y la escasez de lanzadores de esa mano en la capital cubana le otorgan grandes posibilidades para integrar el equipo de los Leones para la venidera campaña.



En la Serie 60, Industriales solo pudo contar con el zurdo de La Lisa Julio Rodríguez, quien llegó al plantel en el juego número 30.



“Esa es otra de las razones que me llevó a tomar la decisión de regresar a La Habana. Yo estaba en Sancti Spíritus, pero seguía la temporada y sé la necesidad que tiene la provincia por la carencia de zurdos”, argumentó el guanabacoense.



Belfast se prepara actualmente en su municipio en espera de que se concentre la preselección de Industriales e iniciar los entrenamientos para la próxima Serie Nacional, donde buscará debutar con el equipo Azul.