Martha Pérez: una profesora apasionada

Martha Pérez Viñales ha sido reconocida en múltiples ocasiones por su trabajo en varios combinados deportivos del municipio Playa durante 25 años.



En la actualidad, cuando la pandemia de la Covid-19 impide el desarrollo de las actividades habituales, la destacada profesora manifestó a la COCO lo difícil que resulta estar en casa.



De su entrega es testigo el proyecto de jóvenes con discapacidad que atiende desde hace más de cinco años. “Son personas que necesitan una atención diferenciada, con la cual ayudamos a superar cualquier obstáculo”, dijo Pérez Viñales.



Para ella el trabajo con los círculos de abuelos es igualmente placentero. “Ha sido un aprendizaje constante, que me permite constatar cómo esas personas, a pesar de su edad, se mantienen activas y siempre dispuestos a participar en actividades diversas”, comentó.



“Ahora que no pueden reunirse me llaman a la casa y preguntan qué ejercicios hacer para evitar dolencias propias de la edad”, afirmó.



Y mientras espera que la situación epidemiológica de La Habana mejore, Pérez Viñales planifica clases. “Trato de pensar en nuevas actividades que resulten atractivas para los integrantes del proyecto de jóvenes con discapacidad y los del círculo de abuelos cuando todo regrese a la normalidad”, concluyó.

Artículo relacionado: