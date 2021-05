La Habana: ante alza de transmisibilidad del Sars-Cov-2, reforzar protocolos

Ante una transmisibilidad y virulencia , que provoca mayor número de casos confirmados, pacientes graves y críticos, la capital refuerza los mecanismos de enfrentamiento a la COVID-19, que implica que cada parte involucrada cumpla con eficacia su responsabilidad, se enfatizó en la reunión del Consejo de Defensa Provincial (CDP) de este martes 25 de mayo.

Con la presencia del jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, general de división Ramón Pardo Guerra, y la viceministra de Salud Pública, Tania Margarita Cruz Hernández, se evaluaron los elementos relacionados con temáticas de salud, abastecimiento de productos a la población, lucha contra coleros, transporte público, servicios de farmacias, salidas de la provincia, que se revisarán en un programa de visitas a todos los territorios para reforzar todas esas actividades.

Al analizar las opiniones de la población, Pardo Guerra destacó la calidad de los candidatos vacunales cubanos, con alta efectividad, a la vez que reconoció a quienes recibieron placebo, por su actitud al participar en los ensayos clínicos.

Al respecto, el presidente del CDP, Luis Antonio Torres Iríbar, destacó que tanto Soberana 02 como Abdala, son soberanas las dos.

La doctora Nilda Roca Menéndez, subdirectora de Salud en la provincia, actualizó acerca de la marcha de la intervención sanitaria, durante la cual han recibido el inmunógeno el 97,7 por ciento de las personas previstas para la primera dosis en cuatro municipios: Guanabacoa, Regla, San Miguel del Padrón y La Habana del Este.

Según se informó, a partir de este miércoles en esos cuatro territorios comenzará la aplicación de la segunda dosis.

En el encuentro se destacó la importancia de depurar las personas que por una u otra razón no hayan acudido a los vacunatorios a recibir la primera dosis.

A su vez, se evaluó la preparación de los vacunatorios en los municipios: Cotorro, Arroyo Naranjo y Boyeros, donde el próximo sábado comenzará la aplicación de la primera dosis de Abdala.

Torres Iríbar orientó acelerar la evaluación y certificación del resto de los ocho municipios donde próximamente se aplicará el candidato vacunal Soberana 02.

La doctora Yadira Olivera Nodarse, directora del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, dio a conocer acerca de la decisión de considerar como eventos todos aquellos controles de foco que superen los cinco casos -ya 32 declarados como tal-, lo que implicará, según evaluación de los Consejos de Defensa Municipales, cierre de cuadras, manzanas y circunscripciones, monitoreo, mayor rigor en el pesquisaje, atención a vulnerables y ancianos y la vigilancia de la Policía Nacional Revolucionaria y de las organizaciones de la comunidad, debidamente identificados.

Según consideró el presidente del CDP, si adoptamos todas estas medidas, que se unen al avance de la intervención sanitaria, la ciudad podría tener un verano más tranquilo.

El CDP conoció sobre la situación epidemiológica imperante en la ciudad.

Seguimiento a la situación epidemiológica

Un total de 570 casos confirmados se registraron el 24 de mayo en los laboratorios de la capital, de un total de ocho mil 465 muestras, para una positividad de 6,73 por ciento.

Según informó la subdirectora de Salud en el territorio, del total de los casos 566 fueron autóctonos, de ellos, 562 nacionales, y cuatro importados.

De acuerdo con Roca, por grupos de edades, 75 confirmados son menores de 15 años, 408 entre 15 y 59 años, y mayores de 60 años, 83 casos.

Los casos positivos corresponden a los municipios de Arroyo Naranjo (68), Diez de Octubre (64), Boyeros (55), Centro Habana (53), La Habana del Este (49), San Miguel del Padrón (44), Guanabacoa (42), La Lisa y Playa (34), Marianao (33), Plaza de la Revolución (31), Cerro (25), Regla (16) y Cotorro (12).

Se reportan 39 trabajadores de la Salud confirmados, de ellos 25 con fuente de infección no institucional.

Según el parte, en el momento del diagnóstico, 371 casos estaban ingresados como sospechosos, de ellos 233 en centros de aislamiento y 138 en hospitales, 194 en el hogar como contactos, cuatro en centros de aislamiento para viajeros y uno en comunidad.

La tasa de incidencia disminuye en los últimos 15 días a 441,9 por cada 100 mil habitantes (137 casos menos). Un total de cinco municipios disminuyen la tasa en ese período: La Habana Vieja, Diez de Octubre, Cerro, Arroyo Naranjo y Cotorro.

En la ciudad se mantienen hoy activos 16 eventos -con 25 nuevos casos en el día-, en ocho municipios: San Miguel del Padrón (uno), La Habana Vieja (tres), Guanabacoa (uno), Marianao (dos), Boyeros (uno), Arroyo Naranjo (dos), Boyeros (uno) y Diez de Octubre (cinco).

En la capital se acumulan mil 641 controles de foco, en los 15 municipios. Se cerraron 186 controles de foco y se extiende la fecha de cierre en 236, por presentar casos en el día.

Roca agregó que permanecen ingresados seis mil 394 pacientes, de ellos, tres mil 843 en hospitales y mil 463 en centros para sospechosos y confirmados. De los ingresados, tres mil 19 son casos activos. Fueron egresados 667 pacientes recuperados.

Transportación y otros temas

El CDP evaluó igualmente la transportación hacia la ciudad de la papa para la distribución de cuatro libras per cápita a la población, así como de los productos de la canasta normada, la implementación de las medidas en el transporte, entre ellas, la no autorización de viajes turísticos y recreativos, la obligación de solicitar permisos para salir de la provincia a los carros con matrícula de turismo (chapas que inician con T), que no viajen con residentes extranjeros.

En el encuentro, el vicepresidente del CDP, Reinaldo García Zapata, alertó que se reforzarán las inspecciones e imposición de multas por violaciones de lo establecido, por ejemplo, juegos y estancia en parques y zona de playa y ejercicios en la vía pública.

Según informó Orestes Llanes Mestre, coordinador del programa de Fiscalización y Control del Gobierno provincial, se impusieron mil 472 multas, 74 por violaciones de precios y 807 por el Decreto 31, que establece las medidas higiénico sanitarias, de las cuales 284 se aplicaron entre las 21:00 y las 05:00 (hora local).

Fuente: Tribuna de La Habana