Industriales: novedades, regresos e inicio de los entrenamientos

La preselección de Industriales de la cual saldrá el equipo para la 61 Serie Nacional de Béisbol prevé iniciar los entrenamientos el próximo 7 de junio, según confirmó el mánager Azul, Guillermo Carmona.



En un nuevo diálogo telefónico con la COCO, el seleccionador dijo que el grupo estará conformado por alrededor de 50 jugadores y adelantó que para la próxima temporada lo acompañará en la dirección del plantel el experimentado estratega Benito Camacho, quien fungirá como preparador físico y coach de banca.



“Hasta ahora Benito es el único miembro de la dirección que está confirmado. Él nos va ayudar como coach de banca y será el preparador general del equipo. Los restantes miembros del cuerpo de dirección aún no están definidos”, precisó Carmona.



“Lo que tenemos en estos momentos es un grupo de trabajo y posteriormente se definirá la dirección. Nosotros contamos con todos, incluyendo el mayabequense Javier Gálvez, que no es de La Habana, pero jugó varios años con la capital. Gálvez es de Cuba”, sentenció.



Por su parte, respecto con los jugadores que retornan a La Habana, el natural de La Lisa ratificó que Javier Camero se mantendrá un año más con Matanzas por decisión personal y los que si regresan para ganarse un puesto para la venidera contienda son el serpentinero David Mena y el inicialista Walter Pacheco.



En sus declaraciones, el mánager habanero también reiteró que se continuará el trabajo de renovación en el equipo, tras las salidas de Frank Camilo Morejón, Yoandry Urgellés y Stayler Hernández.



“La idea no ha cambiado en lo absoluto. Tenemos jugadores que por su edad o por su veteranía tienen lesiones serias y estamos dándole seguimiento. Hasta ahora en las pruebas médicas que hemos hecho todos están aptos, hay que esperar, lo que no queremos es tener jugadores en la serie con lesiones graves”, señaló.

En su cuarto año consecutivo, segundo como director, tras su regreso con los Leones, el técnico se mostró optimista en relación con los lanzadores que integran la preselección y los que pudieran asumir la función de cerrador en sustitución de Andy Rodríguez, contratado en Japón.



“Regresa Raymond Figueredo, pero también contamos con Juan Xavier Peñalver y David Mena, que hizo ese rol con Matanzas. Ellos tienen muchas condiciones para resolvernos el trabajo de cerrador en el equipo”, afirmó.



“Ojalá pudiéramos contar con ellos tres y con Andy, pero en su ausencia tenemos que recurrir a estos muchachos y nos parece que pueden hacer el trabajo”, concluyó Carmona.