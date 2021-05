Lanzadores habaneros fueron efectivos en tope beisbolero ante equipo dominicano

Los lanzadores habaneros Bryan Chi y Andy Rodríguez trabajaron con efectividad este jueves en un tope preparatorio del equipo cubano de béisbol, que venció 9×4 a República Dominicana, en la Florida, Estados Unidos.



El derecho Chi mostro su calidad al no permitir carrera en dos entradas (cuarto y quinto inning).



Por su parte, Rodríguez salió en su habitual rol de cerrador en el noveno y en esa entrada no permitió libertades para sellar el triunfo antillano.



Por Cuba hubo buena faena de casi todos los serpentineros, dígase Lázaro Blanco, Yudiel Rodríguez, Frank Abel Álvarez, Rodríguez y Chi, quienes no aceptaron carrera.



Las cuatro anotaciones de los quisqueyanos fueron ante los envíos el zurdo Yoanni Yera en el tercer capítulo.

#Cuba derrotó 9-4 a República Dominicana en partido de preparación para el #PreolimpicoAmerica de #Beisbol que se disputará en Florida. Cuba 9-13-0. Dominicana 4-7-2. Bryan Chi. Mañana otra sesión de entrenamiento. No habrá juego contra Nicaragua. pic.twitter.com/7GtsAjC5aE — Federación Cubana de Béisbol (@CubanaBeisbol) May 28, 2021

Con el madero destacó Yordanis Samón, de 4-4, con cuatro remolques, según las estadísticas extraoficiales divulgadas por varios periodistas en las redes sociales.



Rafael Viñales despachó jonrón como emergente para impulsar dos rayitas, en tanto Roel Santos y Yadil Mujica conectaron par de imparables cada uno.



Este viernes será día de entrenamiento y no habrá tope contra Nicaragua, que estaba pactado para el 29 de mayo.

Cuba conectó 13 jits y jugó perfecto a la defensa, mientras que los dominicanos pegaron siete indiscutibles y pifiaron dos veces.



El Preolímpico de las Américas comienza el 31 de mayo, jornada en la que Cuba debuta frente a Venezuela.