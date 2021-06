Evalúa el PCC en La Habana ideas, conceptos y directrices (+Tuit)

Presidida por el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) Miguel Díaz Canel y los miembros de su secretariado tuvo lugar la reunión de intercambio en La Habana, la sexta en el país, con el objetivo de continuar implementando los acuerdos y directrices aprobados en el Octavo Congreso del PCC.

Durante el intercambio se informó la proyección de trabajo y las estrategias que permitan lograr mejores resultados en lo político ideológico económico y social, a partir de evaluar el sistema de trabajo de la organización partidista en la provincia.

Luis Antonio Torres Iríbar, primer secretario del Comité provincial del Partido en la capital y miembro del Comité Central, informó sobre el trabajo que ya se materializa y cuyas esencias están encaminadas a mantener la cohesión del pueblo con los dirigentes y el Partido, actualizando el sistema de trabajo, asegurando acciones concretas para el fortalecimiento del vínculo político-ideológico, así como generalizar las mejores experiencias.

Reinaldo García Zapata, Gobernador de La Habana, informó sobre la estrategia de implementación con el fortalecimiento en los municipios del Programa de Desarrollo Local, seguimiento a la Tarea Ordenamiento, así como el fortalecimiento de las empresas con las universidades en actividades tecnológicas y de innovaciones. Subrayó que la creación de grupos de trabajo ha sido esencial para reconocer las principales dificultades y buscar la solución a cada tarea.

Hoy es una realidad las visitas sorpresivas a los territorios lo que permite corroborar las dificultades existentes, las cuales serán explicadas en nuestros medios de prensa, logrando con esto un mayor vínculo con la población que en la capital asciende a más de 2 millones de habitantes.

La coordinadora provincial de los Comité de Defensa de la Revolución (CDR), Irina Serra Podio, detalló el trabajo de la organización que profundiza su quehacer en la producción de alimentos, con ejemplos palpables en los 15 municipios, las donaciones de sangre y la experiencia de donaciones de plasmas de pacientes recuperados de la COVID-19, la participación activa en obras sociales, así como la entrega de viviendas y nuevas obras sociales.

Por otra parte, los primeros secretarios de los comités municipales del Partido se refirieron al trabajo que hoy se visualiza en los territorios. Roilán Rodríguez Barbán, primer secretario en Habana del Este señaló que “La Habana requiere una mayor respuesta en diferentes sectores por lo que en el ámbito de la formación y el encadenamiento productivo se debe potenciar este trabajo”.

Enfatizó en la superación de los profesionales, la vinculación de sus tesis y proyectos, así como elevar la calidad e implementación de la responsabilidad del Partido para llegar a un estadio superior. “El trabajo preventivo en las comunidades deberá siempre estar guiado por el Partido y sus factores”, expresó y aseguró que confía en el trabajo que se ha hecho, en la evaluación de que cada territorio es el eje superior al desarrollo de la capital.

“Lo que tenemos que lograr es que la organización de base sea la primera que convoque a un debate honesto, abierto, sin prejuicios, sin dogmas, libre, con participación sobre todos los problemas que la militancia tenga preocupaciones, sobre todos los problemas que la militancia crea que hay que hacer un cambio, sobre todos los problemas que crea hay que aportar”, expresó Díaz-Canel durante la reunión de intercambio con dirigentes políticos y administrativos de La Habana.

“Trabajando desde ahora en difíciles condiciones con los conceptos de que no hay nada imposible para lograrlo. De que la adversidad no nos puede poner freno, ni nos podemos desanimar. Que tenemos que depender de nosotros mismos, de nuestros propios esfuerzos, de nuestro propio talento y que nosotros no estamos solo resistiendo. Nosotros estamos resistiendo creativamente para resistiendo creativamente continuar avanzando”, enfatizó.

Por: Ileana Ortega Chávez/Tribuna de La Habana