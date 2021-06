En Rumanía, basquetbolista habanero Karel Guzmán va por el título

El habanero Karel Guzmán tendrá acción otra vez este miércoles cuando su equipo U-Banca Transilvania Cluj Napoca enfrente al CSM Oradea en la final de la Liga Nacional de Baloncesto en Rumanía.



En la etapa clasificatoria ambos equipos se enfrentaron dos veces. En el primer partido Cluj Napoca salió por la puerta ancha al imponerse 90-77, mientras que en el choque más reciente el Oradea venció 83-77.



El fracaso ante sus rivales de turno fue uno de los tres que sufrió el equipo de la ciudad del conde Drácula en toda la campaña regular, en la que sumó 23 triunfos, mientras que Oradea finalizó segundo con balance de 21 victorias y cinco descalabros.



Ante Oradea, Guzmán no tuvo grandes actuaciones. En el choque inicial sumó nueve puntos y solo dos en el segundo.



A partir de ahora el miembro de la selección nacional cubana necesita proseguir con su mejor rendimiento ante un conjunto que ha demostrado ser sumamente combativo.



Oradea no conoce la derrota en estos play off. En cuartos de final venció en dos desafíos al BC Timisoara, mientras que en semifinales barrió 3-0 al BCM U Pitesti.



En postemporada, Guzmán promedia 13 puntos por partido, con 5.1 rebotes y tres asistencias.



El habanero logró 22 y 23 unidades ante CSO Voluntari en semifinales (Cluj Napoca venció 3-2 en cerrado play off), actuaciones que constituyeron nuevas marca personales para Guzmán en Rumanía.



La final se desarrollará al mejor de cinco partidos. El primer encuentro está pactado para este miércoles 9 de junio, luego se medirán el 11 y el tercer desafío está programado para el día 15. De ser necesario se jugarían otros dos enfrentamientos.