Judoca cubano Magdiel Estrada por estrenarse en podios mundiales

El judoca cubano Magdiel Estrada buscará este martes mejorar sus actuaciones en Campeonatos del Mundo, cuando compita por séptima ocasión en los 73 kilogramos (kg), división en la que concursarán 62 atletas, en la cita con sede en Budapest, Hungría.



Doble monarca en Juegos Panamericanos, Toronto 2015 y Lima 2019, el antillano ha participado en seis mundiales y en ninguno de ellos ha logrado llegar a la ronda de cuartos de final, la cual da derecho a discutir medallas.



Estrada, de 26 años, hizo su debut en citas del orbe en Río de Janeiro 2013, donde resultó eliminado en su tercer combate. Luego, en 2014 y 2015 perdió en su primera salida, y en 2017, en la actual sede del mundial, estampó su mejor faena al avanzar hasta octavos de final.



En las justas más recientes, celebradas en Bakú 2018 y Tokio 2019, cayó derrotado en su primera y segunda presentaciones, respectivamente.

Situado en el lugar 28 del ranking mundial, el matancero ha competido en el presente año en cuatro certámenes, el Máster de Doha, donde perdió en su primer combate, el Grand Slam de Tbilisi, eliminado en su segunda salida, y el Grand Slam de Antalya, donde no pasó de su primer pleito.



En 2021 completa su recorrido con el oro en el Campeonato Panamericano, donde sumó 700 puntos para el escalafón del orbe.



Ahora en Budapest, Estrada fue incluido en el grupo C y su primer contrario no parece complicado, el veterano ghanés, de 38 años, Enmanuel Nartey, lugar 137 en el listado universal.



En la jornada de martes también subirá al tatami de la Arena Laszlo Papp, la debutante Arnaes Odelín, en los 57 kg.