Tempranas eliminaciones de Odelín y Estrada en mundial de judo

El avance hasta la ronda de octavos de final de Arnaes Odelín (57 kilogramos) y una nueva eliminación temprana de Magdiel Estrada (73) matizaron la jornada de martes para el judo cubano en el mundial de Budapest, Hungría.



En su debut en certámenes del orbe, la santiaguera Odelín inició con rápida victoria por ippon en solo 22 segundos sobre Po Sum Leung, de Hong Kong , pero luego cedió por descalificación (tres amonestaciones de shido) frente a la canadiense Jessica Klimkait.



La norteña, de 24 años, subcampeona en el Grand Slam de Antalya este año, salió delante ante la cubana por técnica de wazari, pero cometió dos fouls y estuvo cerca de ser descalificada. Finalmente el tercer shido llegó primero para Odelín, cuando restaba un minuto de combate.



La antillana, de 23 años, y que no está clasificada para el torneo olímpico de judo, suma 320 puntos para el escalafón mundial, donde actualmente ocupa el lugar 47 y es la latinoamericana con mejor actuación en la cita del orbe al clasificarse entre las 16 mejores de los 57 kilos.



Las otras dos representantes de la región quedaron eliminadas. La panameña Miryan Roper fue víctima de la propia canadiense Klimkait, en tanto la brasileña Ketelyn Nascimiento cayó en su segunda salida al tatami, ubicado en la Arena Laszlo Papp, sede del evento.



Por su parte, el matancero Estrada en su séptima incursión mundialista no pasó de los dieciseisavos de final, luego de vencer por wazari al ghanés Enmanuel Nartey y caer por la vía rápida ante el israelí Yehonatan Elbaz.



El campeón en los Juegos Panamericanos Toronto 2015 y Lima 2019 sigue sin resultados destacados en citas del orbe. En siete mundiales, incluido el actual, ha sido eliminado en su debut en tres ocasiones y en otras dos no pasó del segundo pleito.



Sus mejores faenas las alcanzó en Río de Janeiro 2013, donde cayó en su tercer combate, y en la capital húngara en 2017, cuando avanzó hasta octavos de final, lo más lejos que ha llegado.



Cuba, que asiste con ocho atletas al mundial, cuatro en uno y otro sexo, contó el lunes con la presentación del habanero Orlando Polanco, quien llegó hasta la ronda de octavos de final en los 66 kilogramos, la mejor faena para un latinoamericano.



Este miércoles, en la cuarta fecha del mundial, se presentará la santiaguera Maylín Del Toro, quien concursará en el grupo A de los 63 kilos y ganando su primer duelo avanzaría a octavos de final, en una categoría que reunirá a 43 participantes.

