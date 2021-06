Discóbola cubana Yaimé Pérez finalizó segunda en mitin italiano (+Tuits)

La cubana Yaimé Pérez tuvo otra buena jornada en el lanzamiento del disco, estable sobre 65 metros, pero no fue suficiente para superar a la croata Sandra Perkovic, ganadora de la Golden Gala Pietro Mennea, en Florencia, Italia.



El mitin, tercera parada de la actual Liga del Diamante Wanda, ensayó nuevamente el polémico sistema de definir a la campeona en el último intento, teniendo en cuenta solo a las llegadas a esa fase en los tres primeros puestos de la clasificación. Sin embargo, eso no influyó esta vez en el resultado final.



Perkovic inició su serie impetuosa, con disparos de 67.70 y 68.31 metros. Se situó delante con su mejor marca de la temporada y pese a que luego anotó tres fallas al hilo, logró 66.90 en el cierre y ello le dio el cetro.

En cuanto a Pérez, también abrió con buen registro de 66.82 metros para instalarse en el segundo puesto. Luego completó su serie con 66.49-66.07-65.51-64.91 y un sexto disparo de 65.37 metros, que no le alcanzaron para desbancar a la europea.



Detalles interesantes: la antillana no cometió foul y con el resultado se mantiene primera en el ranking del circuito con 15 puntos, uno más que Perkovic.



La tercera posición correspondió esta vez a la alemana Kristin Pudenz (64.42), mientras la cubana Denia Caballero no pudo celebrar con su discreto registro de 61.33 metros, que le relegó al séptimo puesto.



Caballero todavía no se “ajusta” a su nivel y se muestra demasiado ansiosa. Este jueves cometió par de faltas, tuvo un discretísimo intento de 42.36 metros y no ha logrado sobrepasar los 63 metros en ninguna de sus presentaciones, aunque le restan algunas semanas para salir del mal momento antes de que se enfrente a los Juegos Olímpicos de Tokio.



El lanzamiento del disco, una de las fortalezas de la Isla en esa cercana cita, seguramente deparará otra tensa batalla entre Pérez y la defensora del cetro Perkovic, sin desconocer a varias de rango que estarán allí con un objetivo común: llevarse el oro.



