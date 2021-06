Yenigladys Suárez apunta desde este jueves a la diana paralímpica

El tiro deportivo es uno de los deportes que se sobrepone a la carencia de implementos para su preparación y los revierte en triunfos para Cuba, cuestión de la que mucho conoce Yenigladys Suárez, campeona parapanamericana en la pistola de aire a 10 metros en Lima 2019.



“El mérito mayor del tiro radica en que a pesar de las dificultades mantiene la constancia y el trabajo diario. Si no tenemos municiones, entonces trabajamos para perfeccionar la técnica, pero siempre seguimos”, comentó a la COCO.



“Cuando logramos tener municiones se aprovechan al 100 porciento. Tenemos la confianza de que las limitaciones no nos frenan, no son obstáculos en la conquista de los sueños. Nosotros simpre vamos a los eventos con el objetivo de lograr las metas y ganar”, agregó la atleta.



Junto a su compañero de equipo Marino Heredia y una pequeña delegación, la paratleta matancera afrontará el reto de competir en Lima para alcanzar el anhelado cupo olímpico. Para ello ya se encuentra en Perú, sede de la Copa Mundial, desde este jueves y hasta el 19 de junio.

Foto: Radio Rebelde.

A pesar de la ausencia de recursos para la preparación previa a este certamen clasificatorio, Suárez refirió sentirse bien y preparada para sumir el reto.



Nada detiene a esta cubana que casi siempre presenta una sonrisa en el rostro. “El principal objetivo es regresar a Cuba con el boleto para Tokio, que serían mis primeros Juegos Paralímpicos”.



Como Lima fue el sitio que le brindó la posibilidad de conquistar la corona parapanamericana apuntó, que si bien no está confiada, si se siente a gusto por regresar a ese escenario conocido y en el que triunfó.



“Es un lugat hermoso para lograr cosas grandes. Si me logró abrir las puertas del oro parapanamericano en 2019, estoy segura de que me brindará la oportunidad de obtener mi boleto a Tokio”, dijo.