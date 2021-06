Cubana Idalis Ortiz, quinto escaño en mundial de judo

Idalis Ortiz finalizó este sábado en el quinto puesto en más de 78 kilogramos (kg) y Cuba se fue sin medallas en individuales del Campeonato Mundial de Judo en Budapest, Hungría, que tendrá como cierre la lid de equipos mixtos.



Ortiz, primera del ranking mundial y clasificada a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, no pudo en la discusión del bronce ante la brasileña María Suelen Altheman (sexta del listado universal), quien se impuso por primera vez en 18 peleas entre ellas.



Altheman marcó ippon en alargue a Regla de Oro hasta 6:29 minutos, tras dos penalidades que la llevaron a punto de ser descalificada.



La cubana, campeona olímpica de Londres 2012 y mundial de Río de Janeiro 2013 y Chelíabinsk 2014, primero se incluyó en semifinales al ganar sus tres combates en la llave A, todos antes de los cuatro minutos, a la polaca Paula Kulaga (51), la rusa Anzhela Gasparian (38) y la francesa Julia Tolofua (22).



Ortiz perdió por el pase a discutir el título contra la japonesa Sarah Asahina (novena del orbe), en pelea que se extendió también hasta 7:06 minutos cuando la ganadora marcó wazari, de acuerdo al sitio web oficial. Ese revés la envió a la repesca por bronce.



Esta fue la cuarta derrota de la artemiseña contra Asahina, quien ahora se fue delante en siete peleas. La asiática, que no estará en la lid olímpica, repitió después la medalla de oro de Bakú 2018 ante su compatriota Wakaba Tomita (46).



El otro tercer puesto fue para la también sudamericana Beatriz Souza (séptima) frente a Tolofua.



Ortiz no pudo ganar su novena presea en 11 citas de este nivel, para mantener dos oros, dos platas y cuatro bronces, pero sigue como la judoca cubana con mayor cantidad de metales. Por cierto en Tokio pudiera igualar a Driulis González con cuatro en lides olímpicas.



Por el masculino, Andy Granda en más de 100 kg se fue temprano de la competencia al caer por hansoku make (descalificación) tras recibir tres shidos (amonestaciones) ante su archirrival continental, el brasileño Rafael Silva, ahora con balance favorable de cuatro éxitos por solo dos el cubano.



Granda, con el lugar 18 en el ranking, apenas recibirá 20 puntos por participación, sin embargo se mantendrá entre los 18 clasificados para la capital nipona.



El japonés Kokoro Kageura (octavo) venció por el oro al ruso Tamerlan Bashaev, otro gran ganador, no solo por el metal conquistado sino al desplazar con la obtención de mil 400 puntos a su compatriota Inal Tasoev en la plaza para la cita bajo los cinco aros. Llegado como cuarto del orbe, Bashaev en la próxima actualización debe aparecer primero.



Los bronces fueron del neerlandés Roy Meyer (décimo) y el ucraniano Yakiv Khammo (12).



En la tabla general de medallas Japón (5-4-2) dominó entre 118 países, pese a no llevar a todos sus mejores representantes, como anuncio de lo que podría realizar en el cercano torneo olímpico.



Le siguieron Georgia y España (1-1-2), Rusia (1-1-1), Francia (1-1-0), Alemania y Portugal (1-0-1), y Canadá, Bélgica y Croacia (1-0-0), como los únicos ganadores de premios áureos.



Cuna se ubicó en el escaño 28 con solo puntuaciones de Ortiz y el séptimo lugar de Maylín del Toro, en 63 kg.



Cuba en torneo de equipos mixtos



La representación antillana este domingo abrirá contra Georgia en el grupo D, considerada por los especialistas como el más fuerte por la presencia también de Francia y Países Bajos.



Los antillanos dependerán mucho en ese primer enfrentamiento de sus muchachas con Arnaes Odelín en 57 kg, Maylín, en 70, y Ortiz en más de 70, de acuerdo a las categorías en que se compite en ese sexo.



Por las georgianas solo Eteri Liparteliani (17) será rival difícil para Odelín, en tanto Mariam Tchanturia (51) aparece en 70, peso nuevo para Del Toro por competir en el inferior de individuales.



Sophio Somkhsvili solo se ubica en el escaño 93 en más de 78 por lo que Ortiz o Kaliema Antomarchi, también inscrita, deben superarla.



La situación cambia completamente para los hombres pues los georgianos son de las principales potencias mundiales en ese sexo. Alcanzaron cinco medallas, incluido el oro de Lasha Shavdatuashivili en 73 kg, y a ellos se sumará uno que no competió ahora, Lasha Bekauri, tercero del listado en 90.



Por esos oponentes de nivel los caribeños Orlando Polanco y Magdiel Estrada, ambos en 73, Iván Silva en 90 y Andy Granda en más de 90 tendrán los pleitos más complicados.



Por arriba del organigrama se espera avancen Japón por el apartado A, Rusia en el B y Brasil en el C.



Tomado de Jit