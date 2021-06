Rafael Alba, el compromiso del único taekwondoca cubano en Tokio

Entre los atletas con más posibilidades de medalla para la delegación cubana en los Juegos Olímpicos de Tokio figura el taekwondoca Rafael Alba.



El doble monarca del mundo se vislumbra como un fuerte contendiente al podio y así lo demostró en el Campeonato Panamericano, efectuado recientemente en México, donde si bien no hubo el nivel que enfrentará en la urbe japonesa, mostró su excelente forma deportiva.



“Para mí todas las peleas fueron exigentes en el panamericano, pues hacía más de un año que no participaba en eventos oficiales”, dijo Alba a la COCO.



“La mente te traiciona un poco, sientes presión por la ansiedad de saber qué pasará después de tanto tiempo, cómo estarán tus contrarios”, agregó.



El retorno a la actividad competitiva fue uno de los grandes objetivos cumplidos en México, esencial ante la carencia de confrontaciones. Allí, el único representante antillano del deporte de las patadas voladoras en Tokio enseñó sus potencialidades físicas, técnicas y tácticas.

La lid en tierras a aztecas constituyó un buen fogueo ante figuras de renombre internacional. “Contra Jonathan Healy, el estadounidense, es complicado pelear, porque tiene técnicas muy complicadas y esto me ayudó mucho. Son esos los rivales que más aportan en la preparación”, explicó el santiaguero.



Iván Fernández, presidente de la Federación Cubana de Taekwondo, explicó que si bien no ha cerrado la lucha en el ranking olímpico del continente africano, la puntuación de Alba mejoró y también debe escalar en el listado universal, aspecto vital de cara al sorteo en Tokio.



Alba expresó que sus expectativas se mantienen altas, a pesar de los momentos difíciles que ha vivido el mundo y el país, compleja situación que ha afectado el entrenamiento y los topes.



Ser el único taekwondoca cubano en la justa olímpica es una gran responsabilidad, y Alba anhela llegar al podio, objetivo que no logró en Río de Janeiro 2016. “Ya tengo más experiencia acumulada, lo que espero se revierta en una gran victoria”, dijo.



Además enfatizó que en el camino hacia la gloria olímpica acompañan muchas personas. “A las dos familias, la de sangre y la que uno crea en el deporte, en la convivencia con entrenadores y compañeros de equipo que van junto a mí desde el principio hasta el final, les doy gracias”.

