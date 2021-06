Soberana-Pediatría a prueba en la capital cubana

Soberana-Pediatría es el nombre abreviado con el cual un grupo de científicos del Instituto Finlay de Vacunas (IFV) bautizó el candidato vacunal que a partir del próximo 14 de junio iniciará la fase de ensayo clínico anti Covid-19 en población infantil.

Los científicos destacaron la importancia de que los menores de edad accedan a la inmunización con el objetivo de elevar la cobertura de vacunación y así incrementar el impacto en la reducción de la transmisión del virus SARS-CoV-2.

Un grupo de pediatras e investigadores que forman parte del ensayo clínico explicaron que “el objetivo de este ensayo, es evaluar la seguridad, la reactogenicidad y la inmunogenicidad de los candidatos vacunales profilácticos anti SARS-CoV-2, en un esquema heterólogo de dos dosis de FINLAY-FR-2 (Soberana 02) y una tercera dosis con el candidato vacunal FINLAY-FR-1 (Soberana Plus) en niños y adolescentes cubanos.

Estas dosis se aplicarán cada 28 días siempre con un riguroso seguimiento médico.

La directora de investigaciones clínicas del IFV y representante del centro promotor del ensayo clínico, doctora Meiby de la Caridad Rodríguez González, enfatizó que para la participación en el ensayo se precisa del consentimiento informado del tutor o padre, para menores entre los tres y los 11 años, mientras que los adolescentes incluidos también deben ofrecer su aprobación.

La especialista explicó que a medida en que se incrementan los índices de vacunación en la población adulta, se traslada la enfermedad hacia la población pediátrica.

“Existen formas leves y moderadas de la enfermedad con síntomas parecidos a los adultos, como son la fiebre, diarrea, malestar general, trastorno del gusto y del olfato. Se está observando, además, una forma de enfermedad grave conocida como Síndrome Inflamatorio Multisistémico Infantil, que puede provocar incluso el fallecimiento”, dijo la experta.

Debido a la compleja situación epidemiológica provocada por la Covid-19 los tiempos para los estudios se han reducido de manera drástica, “el ensayo clínico ocurrirá de manera escalonada, solapando una etapa con otra, siguiendo un estricto protocolo ético y cumpliendo las buenas prácticas establecidas, donde los tiempos se han acortado respecto al camino convencional de las vacunas que podrían demorar hasta 10 años en situaciones comunes”.

Una de las características del ensayo es que no se empleará placebo, teniendo en cuenta que ya existen antecedentes de empleo de Soberana 02 y Plus con muy buenos resultados y no se expondrá a los pequeños a las inyecciones más allá de lo estrictamente necesario.

“Nuestros candidatos vacunales, al igual que los del resto del mundo, están evaluando la eficacia con respecto a la enfermedad, aunque estamos estudiando también esta eficacia respecto a la infección, nuestra variable principal de eficacia es contra de la enfermedad sintomática”

Aclaró además que “cuando haya mayor cobertura de vacunación se verá también el elemento de transmisibilidad, y cómo repercute la vacuna en ese sentido”.

El IFV tiene una reconocida experiencia en el desarrollo de vacunas para niños “basta decir que surge con el desarrollo de la vacuna antimeningocócica BC, VA-MENGOC-BC; que fue la primera vacuna en el mundo efectiva contra el meningococo del serogrupo B y que salvó la vida a miles de niños”.

La investigadora apuntó que desde entonces a lo que se ha dedicado la entidad es a la evaluación de sus candidatos, de sus vacunas, fundamentalmente en la edad pediátrica.

Por su parte, el doctor Rinaldo Puba Gómez, investigador principal del ensayo, pediatra e inmunólogo de la Clínica Central Cira García, aseveró: “Es un momento de felicidad para nosotros, son plataformas vacunales conocidas y en ellas va la fuerza de un país con tradición”.

Artículo relacionado

Ensayo anti Covid-19 en edades pediátricas acogerá voluntarios de Marianao, Playa y La Lisa (+Audio)