Luchador Alejandro Valdés enfocado en la revancha olímpica

El habanero Alejandro Valdés es uno de los tres representantes cubanos de la lucha libre que competirá en la cita bajo los cinco aros de Tokio.



El atleta de los 65 kilogramos, bronce mundial en París 2017 y Budapest 2018, ya tuvo la oportunidad de participar en un evento olímpico, pues compitió en Río de Janeiro 2016, donde no obtuvo la anhelada presea.



“Calabaza”, como le apodan en el ámbito atlético, se encuentra enfocado en la lid nipona y es, sin duda, una de las esperanzas de podio del movimiento deportivo cubano.



Integrante de una familia deportiva, seguidor de los pasos de su padre, Enrique Valdés, comentó sentirse en el camino correcto rumbo a Tokio.



Al respecto, expresó que si bien hubiera sido ideal tener algunas competiciones preparatorias, ha sido una temporada atípica y hay que ajustarse a la realidad actual y sacar el extra.



“Ya que no hemos tenido competencias nos centramos en elevar los niveles de preparación y trabajar en los aspectos técnicos y tácticos”, dijo a la COCO.



“En mi caso he hecho reajustes en mi postura de lucha, en el sistema de ataque y he cambiado la posición de las piernas”, agregó.



“Quiero llegar a Tokio como un nuevo Alejandro. Ya que no hemos competido, los contrarios llegarán con la idea de un competidor diferente al actual, y quizás pueda sorprender”, puntualizó.



Para la cita nipona, la delegación antillana ha trazado una ruta crítica en la que el habanero, monarca panamericano en Lima 2019, realizó una base de entrenamientos en Italia junto a sus compañeros de selección.



“Estábamos en una burbuja, sin la preocupación de enfermarnos con la Covid-19, pues había mucho rigor en el tema sanitario y pudimos estar tranquilos en ese aspecto.



“Creo que la alimentación y el descanso también fueron muy buenos. Estábamos a 20 metros del gimnasio y no teníamos que transportarnos para ir a entrenar”, explicó.



Valdés enfatizó que la base de preparación fue fructífera y llegó en momento clave, a pocos meses de los Juegos Olímpicos. “Era algo muy necesario para estar más concentrados y enfocados en los objetivos”, concluyó.

