Guillermo Carmona: “La renovación continúa hasta la conformación definitiva del equipo”

El experimentado mánager habanero Guillermo Carmona manifestó sentirse satisfecho con los 63 jugadores que componen la preselección de Industriales, que ya entrena para la 61 Serie Nacional de Béisbol.

“Hay un buen grupo, con una mezcla de jugadores jóvenes y experimentados. Se ha hecho un buen trabajo de selección”, comentó el estratega, quien reiteró que el proceso de renovación de la nave Azul no ha concluido.

“La renovación estará vigente hasta el día en que se conforme el equipo. El proceso se hará paulatinamente, según las condiciones en que se encuentren los jugadores. No haremos una sustitución si no tenemos garantizado el relevo”, apuntó Carmona en el programa Tribuna Deportiva, de la COCO.

La preselección de los Leones, que se alista en el estadio Santiago Mederos, de la Ciudad Deportiva, la conforman seis receptores, 17 jugadores de cuadro, 11 jardineros y 29 lanzadores.

En su segundo ciclo al frente de Industriales y segundo año consecutivo como director, Carmona destacó que el área de los jardineros es la más sólida, con la presencia de jugadores como Alberto Calderón, Yosvani Peñalver, Dayron Blanco y Joasán Guillén.

Por su parte, en relación con la presencia de tres inicialistas, Lisbán Correa, Yasiel Santoya y Walter Pacheco, el mentor no descartó que los tres puedan formar parte de la plantilla.

“Santoya ha jugado en los jardines, no sería descabellado prepararlo en esa área, y Correa, aunque no lo hemos colocado puede jugar en el jardín izquierdo. El año pasado lo preparamos allí, pero al final no tuvimos que utilizarlo”, recordó.

En cuanto al área de los lanzadores, el mentor Azul dijo no tener preocupación, pese a que cuenta con un amplio grupo de serpentineros jóvenes.

“La temporada pasada el pitcheo era el área más débil del equipo en el papel, sin embargo no se comportó así. Ellos tienen un año más de experiencia y nosotros tenemos esperanzas que puedan cumplir. Somos del criterio que el staff nuestro esta entre los mejores del país”, argumentó.

Por último, adelantó que el serpentinero Maikel Taylor, quien juega en México, pudiera estar con el equipo desde el inicio de la campaña, que extraoficialmente debe iniciar en septiembre.