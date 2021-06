Pavel Hernández: “Quiero ser más dominante y usar el cambio de velocidad”

En medio del sonido de las mascotas recibiendo los primeros lanzamientos en el bullpen del estadio Santiago “Changa” Mederos, entre una docena de lanzadores sobresalía uno de los abridores de Industriales, Pavel Hernández, quien conversa sobre el efecto del adecuado agarre de la pelota.



“Ese es un buen lanzamiento cuando puedes (y sabes) dominarlo, ¿definitivamente lo quieres desarrollar más?”, le pregunté, mientras el espigado diestro realizaba notable hincapié en la mecánica de lanzar antes de realizar su windup y disparar un cambio de velocidad directo al guante de otro lanzador, Yandi Molina, quien le servía como cátcher, bajo la mirada de los entrenadores de pitcheo del equipo, Javier Gálvez, José Elosegui y Lázaro Valle.

“Quiero mejorar el comando y darle más uso a mi changeup”, dijo uno de los abridores en el staff de lanzadores de Industriales, Pavel Hernández. “Creo que ya lo he mejorado bastante en cuanto a rotación y variación”. pic.twitter.com/87oHwWs4A3 — Yirsandy Rodríguez (@Yirsandy) May 24, 2021

“Es algo que me estoy proponiendo con más fuerza para este año”, respondió Hernández mientras compartía con Molina, disfrutando el regreso al terreno de juego en la primera sesión de entrenamiento junto al grupo de 63 preseleccionados que comenzó el 7 de junio la preparación de los Leones de la capital cubana rumbo a la 61 Serie Nacional del Béisbol.



¿Sientes que no le diste todo el espacio y la confianza al cambio de velocidad el año pasado?



“Exacto. Por esa razón, este año hay que elevar ese porcentaje de uso, pero de forma paralela con la efectividad. Esa es la idea (sonrió)”.



A sus 24 años, Hernández impresionó con su rendimiento como abridor titular dentro de la rotación de Industriales en la pasada 60 Serie Nacional.



Luego de acumular 80 entradas en 16 aperturas, lanzó para marca de 6-6, con una efectividad de 4.73, que está lejos de ilustrar el gran salto de calidad y dominio que materializó.



De hecho, entre los 39 lanzadores calificados con al menos 75 innings lanzados durante la temporada regular de la pasada campaña, Hernández encabezó la lista con la mayor tasa de ponches (8.5 K/9) por cada nueve entradas.



Buena parte de esa frecuencia para aniquilar a sus rivales por la vía de los strikes fue impulsada por sus ocho aperturas con al menos cinco strikeouts, y la combinación de una bola rápida que llegó a rozar entre 90 y 93 millas.



Sin embargo, el derecho aún ve más retos por delante y no se conforma con la mezcla de pitcheos que le permitió casi triplicar sus números históricos de entradas y ponches en Series Nacionales. Antes de 2020-2021: 39 innings y 24 ponches en cuatro series y en 2020-2021: ¡80 innings y 76 ponches!



Parte de esos resultados y la confianza recibida para mostrar su talento, lo impulsan para buscar la forma de ser más dominante sobre la lomita.



¿Qué ha influido para que valores más el cambio de velocidad, a diferencia del uso que le diste el año pasado?



“Creo que el año pasado todavía debía velar por otras ‘cosas’, o sea, dominar ciertos detalles para mejorar mi control y permanencia en los juegos. Ahora siento que poder lanzar con efectividad un buen cambio será algo importante para dar un salto de calidad”.

Habitualmente, Hernández combinaba su bola rápida con el slider, efecto que logró ponchar al 20.7 porciento (%) de sus 366 oponentes enfrentados durante la temporada regular.



A su vez, la rotación y variación de sus lanzamientos parecía progresar con cada apertura, resultados que se vieron finalmente al admitir sólo .394 de slugging en una liga donde la media nacional fue de .416.



Aun así, parece un hecho que el habanero le dará más participación a su cambio de velocidad, por eso quiere trabajar para aumentar el nivel de tan importante lanzamiento de contraste en su actual repertorio.



Es razonable tu decisión de hacer más efectivo el cambio de velocidad. ¿En qué nivel sientes que lo tienes ahora mismo o sólo se trata de confiar más?



“Estoy decidido a mejorar el comando y darle más uso, creo que ya lo he controlado bastante en cuanto a rotación y variación. Mi meta más inmediata es tirarlo cerca de la zona”.

El efecto que está buscando expandir el diestro de Industriales, Pavel Hernández Bruces (24 años)… pic.twitter.com/MyFe7utfBO — Yirsandy Rodríguez (@Yirsandy) May 26, 2021

¿Cómo valoras el efecto de tu cambio de velocidad el año pasado? ¿Crees que será una buena arma contra los bateadores zurdos, quienes te promediaron para .899 OPS?



“Definitivamente, antes era un desastre. Algunas veces tenía la bola muy apretada y podía llegar de primer bounce o de rolling al cátcher. Y otras veces, el efecto era que patinaba y podía ir de aire a la malla. ¡Terrible! Ahora ya se siente más parecido a la recta, y la ubicación es más cercana a la zona de strike, un valor agregado que seguramente será crucial contra los bateadores zurdos”.



Con los números comparativos anteriormente expuestos, no es necesario abundar sobre el resultado de los ajustes que realizó Hernández desde su primera apertura en la pasada Serie Nacional.



No obstante, el comando de sus pitcheos a veces mermaba por diversas razones, y hubo varias aperturas en que no pudo avanzar más allá del sexto inning.



De cualquier manera, la garantía de llegar al quinto innings en casi el 70% (11) de sus 16 aperturas, ofreció una durabilidad que fue decisiva para los éxitos de Industriales.



Tras dicha irrupción, Hernández impactó con su actuación dominante en la postemporada, aunque el balance final muestra su marca de 0-2. De hecho, hace poco más de un mes, fue llamado a la preselección del team Cuba que luego participó en el Preolímpico de la Florida, un gran paso de avance tras lucir su mejor versión sobre la lomita.



También, recientemente, Hernández fue incluido entre los preseleccionados del plantel que competirá en la tercera edición de la Copa del Caribe, a efectuarse en Curazao, del 26 de junio al 3 de julio.



¿En qué aún no estás satisfecho con tus principales lanzamientos?



“Creo que hay que mejorar constantemente todo lo posible. Vemos en Grandes Ligas (MLB) como los lanzadores mejoran sus velocidades, las revoluciones de las rotaciones de la bola, aumentan sus repertorios y hacen todos esos ajustes años tras años.



“Creo que, para mí que estoy empezando ahora, es fundamental perfeccionar todos los lanzamientos. Un lanzador debe tener lanzamientos que varíen en diferentes direcciones y se asemejen a la recta de forma que confundan al bateador y él no logre identificar que es, ni hacia dónde va a caer”.



En una era donde predominan los tres resultados “verdaderos”, los jonrones, los ponches y las bases por bolas, ¿es una prioridad querer aumentar su tasa de ponches? ¿O te estás centrando más en mejorar tu control?



“Tengo la perspectiva de estar más controlado y ser más ponchador a medida que se tiene más dominio de los lanzamientos, y hacia dónde quieres que vayan. En mi opinión, serás más agresivo (como lanzador) y atacarás más zonas abriendo conteos y luego podrás ir hacia donde desees. El control es fundamental”.



Entonces, ¿te visualizas dominando con el cambio de velocidad como un pitcheo decisivo en tu mezcla? ¿O vas con más paciencia sobre las expectativas?



“Bueno… (sonríe), eso lo demostrará el accionar diario. Si en la temporada lo empiezo a lanzar y produce conexiones débiles y abanicados, pues claro que el cambio será decisivo. La clave es pensar y lograr dominar”.