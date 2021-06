Nubia Martínez: “Yo he sufrido el bloqueo doblemente”

En medio de la cada vez más amplia campaña de solidaridad internacional con Cuba y contra el cruel bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos hacia nuestra pequeña nación, buscamos testimonios que destacan lo que ha representado esta realidad para los cubanos.

La joven Nubia Martínez Pérez, pobladora habanera, profesional de la Salud Pública, quien es ciega desde los tres días de nacida nos ofrece sus vivencias sobre este asunto, cargada de emotividad.

“Nací el 10 de febrero de 1986, tengo 35 años. En la fecha en que nací hacia 27 años de que la Revolución Cubana había triunfado, y muy poco tiempo después, ya el bloqueo de Estados Unidos estaba impuesto.”

Tras una brevísima pausa opina: “Esa política tan genocida es acompañada por una campaña mediática que pretende cambiar la opinión internacional haciendo ver que a quien daña el bloqueo es al gobierno, sin embargo, la vida demuestra que afecta al pueblo cubano”.

En otro momento expresa: “A mí como parte de la familia cubana en bloqueo de los Estados Unidos me ha afectado por las limitaciones de productos de primera necesidad y por las dificultades del transporte debido a la carencia de combustible y afines”.

Es entonces cuando con gesto decidido enfatiza: “Afirmo que en mi caso particular como soy una joven ciega el bloqueo me ha afectado doblemente”

Tras una breve pausa nos cuenta: “Cuando yo estudiaba las enseñanzas primaria y secundaria en la Escuela Especial Abel Santamaría Cuadrado en ocasiones mis compañeros y yo tuvimos reiteradas ausencia, pues los ómnibus escolares que nos trasladaban se veían limitados por la carencia de combustible. Asimismo, nos sucedía, a veces, en el regreso por lo que nuestros padres debían buscarnos por sus propios medios”.

A continuación, puntualiza: “También cuando realicé la continuidad de estudios en el Preuniversitario Manolito Aguiar debía viajar en un ómnibus que en ocasiones pasaba cada dos horas, debido a las propias carencias generadas por el bloqueo.”

Mientras rememora su vida estudiantil subraya: “Siempre se han visto afectados mis estudios por las dificultades que impone el bloqueo para que Cuba pueda adquirir las máquinas y el papel, imprescindibles para el sistema de lectura y escritura Braile, que es una vía idónea fundamental para comunicarnos con ciegos cubanos y de otras latitudes”.

Detiene un instante su narración y explica: “Aún en la actualidad se dificulta que nuestro país pueda acceder a los bastones plegables tan importantes para que podamos lograr el desplazamiento, salir a caminar e insertarnos en la vida social y económica”.

Argumenta con el lenguaje fluido que la aporta su nivel universitario: “También se nos complejiza desde Cuba la adquisición de computadoras y teléfonos móviles para nuestro desempeño y constante superación profesional, medios que en nuestro caso son extremadamente facilitadores del trabajo y el estudio.”

Con gesto triunfal y una amplia sonrisa que ilumina su semblante juvenil nos dice: “No obstante, saltando por encima del bloqueo de los Estados Unidos hacia Cuba, he aprovechado las oportunidades que me ha ofrecido el Estado cubano y con un gran esfuerzo personal y el apoyo familiar he logrado materializar mi sueño de la niñez al salir de la Universidad de La Habana convertida en Licenciada en Psicología y máster en Psicología Clínica; y aún no he terminado, pues aspiro con sólidas expectativas a efectuar el doctorado de la especialidad para continuar aportando a la Salud Pública cubana, y a la vez, sentirme realizada como profesional y ser humano.