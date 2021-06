¿Que dejó al paratiro cubano la Copa del Mundo en Lima?

En su última incursión en la Copa del Mundo de Lima, Perú, la dupla de paratiradores cubanos compuesta por Yenigladys Suárez y Marino Heredia no pudo obtener un buen resultado en la pistola mixta a 50 metros, categoría P4.



Suárez logró 500 puntos que la ubicaron en la posición 23, en tanto Heredia culminó en el escaño 32 con 455 unidades, ambos alejados de la marca exigida para aspirar a la clasificación olímpica y de la cotas que aseguraban estar en la final de este evento.



Si bien no se logró el objetivo primordial, que era alcanzar el cupo a Tokio la, actuación de la paratiradora cubana Suárez muestra una paulatina mejoría, superación y trabajo sostenido, que de mantenerse traerá triunfos en el próximo ciclo paralímpico, aunque las esperanzas en esta etapa se mantienen.



El resultado obtenido en la pistola de aire a 10 metros coloca a la matancera en condición de aspirar a una de las cuatro invitaciones de la World Spooting Para Sport.



Ahora en Lima, la cubana logró 555 puntos, qur elevaron su marca personal y la hizo acreedora por segunda ocasión de la cuota demanda para clasificación, que la catapultó a la final, donde finalizó en la sexta posición.



Al respecto, Suárez expresó estar contenta y satisfecha de llegar a su primera final mundialista. “Estar entre las seis mejores tiradoras del mundo creo que habla bien de todo el trabajo que estamos haciendo, a pesar de las limitaciones”, dijo.



“No pude conquistar una medalla, pero estuve cerca. Aunque arranqué un poco mal, pude haber levantado pues estaba a 0.9 de meterme en la medalla de bronce o luchar por ella, pero cometí un error que me sacó de la competencia por el podio”, agregó.



“De igual manera estoy satisfecha porque lo logrado ninguna latinoamericana lo ha conseguido y eso quiere decir que vamos por buen camino”, afirmó Suárez.

La matancera se muestra optimista con la obtención de la plaza olímpica individual, la cual perdió por tan solo un punto de diferencia con la ocupante del quinto escaño, la turca Aysell Ozgan. “En la modalidad de pistola mixta 25 metros también quedó una por delante de mí, ha estado cerca la plaza directa, pero no la he podido concretar”.



El primero de los eventos que enfrentó en la Copa Mundial de Paratiro, en Lima, fue la final de la pistola deportiva mixta a 25 metros, junto a su coequipero Marino Heredia, y se ubicaron en el puesto 20 de 36 participantes.



Pero lo destacable del resultado fue la consecución de la marca exigida para inscribirse en esta modalidad en la justa nipona, con 543 (tres unidades por encima de la necesaria), el día en que Suárez celebraba su cumpleaños 33.



“Mi mayor regalo hubiera sido concretar mi clasificación directa, hubo dificultades en la segunda parte de la competición con las balas que no cargaban y tuve que estar con ese estrés incluido”, explicó.