Yorgelis Rodríguez sacó la casta y clasificó a Tokio

Sacar el extra de las campeonas es una de las virtudes de Yorgelis Rodríguez, convertida este sábado en la clasificada 19 del atletismo cubano al sumar seis mil 437 puntos en la última confrontación nacional, efectuada en el Estadio Panamericano.



Alejada desde hace dos años de sus mejores resultados por una sucesión de lesiones, la titular panamericana de Toronto 2015 ya había enviado señales de recuperación cuando finalizó octava en el Hypo Mitin de Gotzis (6293) hace unas semanas, y ahora confirmó su clase al asegurar el boleto a Tokio, sus segundos Juegos Olímpicos consecutivos.



Esta vez se acercó a sus marcas personales en casi todas las pruebas y completó un segundo día con 6.47 metros en el salto de longitud, 46.63 metros en la jabalina y corrió los 800 metros en 2:14.84 minutos, para sobrepasar por 17 unidades los seis mil 420, que es la cota mínima olímpica.



Hace cinco años, en Río de Janeiro 2016, la alumna de Gabino Arzola se ubicó séptima con récord nacional de seis mil 481 puntos y en el 2017 logró otra de sus actuaciones sobresalientes con un cuarto lugar mundial en Londres, registrado con nueva cota nacional de seis mil 594.



Quizás esas cifras se antojan lejos en el actual panorama, sin embargo con ella y su estirpe de ganadora forman una combinación de maravilla que pudiera rendir frutos en la capital japonesa.



La otra cubana que buscaba el registro olímpico, Adriana Rodríguez, también completó dos jornadas de excelencia pero no llegó a lo exigido y tendrá que esperar el cierre del período clasificatorio para saber si competirá o no en Tokio.



Un total de cuatro registros personales, incluido el acumulado final de seis mil 314 puntos, consiguió la reina panamericana en Lima 2019. Salto de longitud de 6.42 metros, una jabalina llegada por primera vez a 40.41 metros y unos 800 metros recorridos en 2:22.94 minutos redondearon su actuación este sábado.



El mérito es mayor, pues luego de la jabalina se lastimó la rodilla derecha e incluso así terminó la competencia.



Hasta el 29 de junio no se definen todos los clasificados y la mayor complicación consiste en un injusto sistema de puntuación para los mítines y eso hace que algunas con acumulados inferiores sumen más porque la diferencia es que lo lograron en una cita internacional.



Este sábado también compitió Jorge Fernández en el disco, pero quedó en 63.24 metros y también deberá esperar por la entrada de cuotas para saber si estará o no en Tokio.



Tomado de Jit