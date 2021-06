Ellos son papás de alto rendimiento

Cuando este domingo llega el momento de agasajar a los padres, a muchas familias les toca decir “felicidades, papá” de manera virtual, mientras que otras sí festajan juntos en el hogar.



A propósito de esta fecha, Juventud Rebelde propone historias sobre la paternidad de varios hombres del deporte.



Abrazos desde lejos



El jefe técnico del colectivo de entrenadores del pentatlón antillano, Ignacio Cruz, será uno de los que recibirá las congratulaciones tras la pantalla de su celular. La razón no es otra que el deber.



Para el profe “Nacho”, como se le conoce, quien actualmente cumple junto a los clasificados olímpicos de la disciplina una base de entrenamiento en México, cumplir los objetivos pactados con miras al certamen de Tokio, es primordial. No obstante, la ausencia de sus niños logra por momentos hacer mella en su fortaleza.



“Son pocas las veces que me alejo de ellos por tanto tiempo. En mi caso, tengo tres hijos, los más chicos tienen dos y cuatro años.



“Además de ser muy traviesos, están en una edad en la que enferman mucho, por lo cual al compromiso deportivo se le agrega la responsabilidad de mantener viva la comunicación a diario con ellos y con mi esposa”, comentó Cruz de forma virtual.



“También tanto mis compañeros, como yo nos sentimos padres de nuestros muchachos. Sus preocupaciones también nos afectan, y si para ellos fue difícil enfrentar los retos del aislamiento, para nosotros mantener la disciplina y el respeto a las medidas sanitarias supuso un desafío enorme”, expresó el preparador acerca de sus atletas y esta compleja etapa de la Covid-19.

El ajedrecista habanero Omar Almeida junto a su hijo Marlon Gabriel. Foto: Juventud Rebelde.

La paternidad te sensibiliza



“Mi hijo Marlon Gabriel Almeida tiene ocho años y aunque llevo siete meses sin verlo, pues vive en Santa Clara y yo en La Habana, mantengo diariamente comunicación con él. En enero fue su cumpleaños y no lo pasamos juntos; fue el primero que estuvimos lejos. Apenas mejore la situación sanitaria, iré a visitarlo”, afirmó el ajedrecista habanero Omar Almeida.



El integrante de la selección nacional confiesa que la paternidad es lo más hermoso que le ha ocurrido en la vida, aunque ello implique más responsabilidades, pero el disfrute espiritual y la felicidad lo compensan con creces.



Cuando el Gran Maestro compite, Marlon Gabriel es el primer interesado en conocer su desempeño. Ante una derrota, el pequeño muestra su inocencia con un alentador “no importa papi, ganarás mañana”. Entonces Almeida se rinde ante él. La paternidad te sensibiliza, dice.



Doble celebración



Ayer, 19 de junio, Ady Inés, la niña de Andy Granda cumplió su primer año de vida y este momento significó un motivo extra de felicidad para que el judoca celebrara también su primer Día de los Padres de manera “oficial”.



“Desde la distancia, siempre pienso en ella, me sacrifico y espero que todo este esfuerzo de mi parte la haga sentirse orgullosa de mí cuando tenga la edad suficiente para valorarlo”, declaró el campeón panamericano de Lima 2019 en más de 100 kilogramos, quien además mantiene una relación cercana con su propio papá, Santiago, entrenador suyo en la base.



“Él iba a cada una de mis competencias desde la etapa en que aún era un niño y comenzaba a dar mis primeros pasos. Hoy aún lo hace cada vez que tiene la posibilidad. Para mí es como un ángel de la guarda que me apoya desde la grada, da igual el resultado”.



Cuatro en uno



Michel González es un atleta que sabe de retos. Acostumbrado a una prueba como el triatlón, para él ser padre vino a convertirse en la cuarta parte ideal en su carrera atlética.



A pesar de no tener un vínculo cercano con su papá biológico, él tuvo en Luis Esperón, quien llegó a su vida y a la de su hermano a los 12 años, un ejemplo inmejorable. A ese hombre le agradece no solo sus primeros pasos en el triatlón, sino las incontables lecciones que le permitieron estar apto para enfrentar la llegada de Karolina.



“Puede parecer obvio, pero Karolina ha pasado a ser parte fundamental de la rutina de Michel. Desde que se levanta, sobre las cinco de la mañana, está pendiente de todo: su ropa, sus juegos, su comida y también de algún que otro regaño necesario para educarla correctamente”, cuenta su esposa, Karlienis Calzadilla.



“En este tiempo tan difícil, él ha hecho maravillas. Incluso se sacó el carnet de pesca submarina para poder conseguirle alimentos que por otra vía sería muy difícil que llegaran a nuestra mesa. Sinceramente, creo que no hay manera de que yo hubiera podido encontrar un padre mejor para mi hija”.



Tomado de Juventud Rebelde