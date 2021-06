Peloteros de Industriales destacan en Italia

Las acciones en la Liga Italiana de Béisbol continuaron este fin de semana y los Leones industrialistas allí contratados volvieron a acaparar titulares con su protagonismo.



Los dos Azules que juegan con los Medias Rojas de Paterno, Wilfredo Aroche y Eddy Abel García, vieron acción el sábado cuando su club dividió honores en una doble cartelera contra la Academia de Nettuno Baseball.



A primera hora los de Patterno cayeron en cerrada porfía 10-9, desafío donde el “Tiburón de Guanabo” Aroche pegó un par de sencillos en cinco visitas al plato, anotando las dos veces que llegó a la inicial.



En el segundo turno marcaron una carrera en el final de la novena entrada para dejar tendidos en el campo a sus rivales 3-2, pleito donde García trabajó impecable en una apertura de seis capítulos.



El diestro de Boyeros apenas toleró tres indiscutibles y regaló un boleto, no aceptó anotaciones, y liquidó a 12 contrarios por la vía del ponche con 80 lanzamientos para el plato, 60 de ellos en la zona de strike.



Aroche, por su parte, siempre en su turno de tercer madero y antesalista, se fue de 2-0 con un ponche incluido y recibió un boleto de libre tránsito.



Después de estos resultados Wilfredito compila de 38-17 para .447 de average, con tres dobles, un triple, par de cuadrangulares y 10 carreras impulsadas; mientras Eddy Abel se mantiene con forja de 2-0, un promedio de carreras limpias de 1.35, y un total de 31 ponches propinados en apenas 20 entradas de actuación.



El domingo salieron al campo otros dos industrialistas en el estadio Carlo Tosi de Senago con la camiseta del club Cagliari y también dividieron en el doble encuentro ante los anfitriones.



En el primero los lanzadores José Pablo Cuesta y Héctor Ponce lo hicieron como jugadores de posición en un desafío donde salieron derrotados 11-2.



Cuesta, quien en Series Nacionales comenzó como jardinero y llegó a disparar cuatro jonrones en 152 turnos al bate, alistó como cuarto bate y tercera base y se fue en blanco en dos oportunidades, aunque recibió dos boletos y anotó una carrera; mientras Ponce, de séptimo en la alineación e inicialista, también falló en los dos turnos que consumió.



En el duelo de la despedida los de Cagliari le dieron una paliza a sus adversarios 14-3, esta vez con Ponce en la lomita caminando toda la ruta a ritmo de ocho indiscutibles, dos limpias permitidas y 10 ponches propinados, y ayudándose a sí mismo al irse al bate de 4-2 con par de remolques.



Ahora el diestro felino acumula tres victorias sin derrotas, lanza para 1.50 de efectividad, y ha ponchado a 29 bateadores en 24 capítulos de labor. A la ofensiva promedia para .238, producto de cinco sencillos en 21 turnos oficiales, con tres carreras impulsadas.



Cuesta, por su parte, pegó sencillo y doble en cuatro oportunidades, trajo a tres compañeros para el plato y volvió a recibir un par de bases por bolas, para terminar la semana con .318 de promedio, al conectar siete imparables en 22 visitas al plato, con tres tubeyes incluidos y siete empujadas.



El también diestro y abridor de los Industriales, apenas ha trabajado 2.2 capítulos en el box en esta temporada italiana y ponchó a cinco, aunque le anotaron un par de carreras con tres indiscutibles.



Por último, el excapitán azul y ya retirado de los campeonatos cubanos, Stayler Hernández, se fue de 7-2 en el doble juego donde sus Atléticos de Bologna fueron barridos por los Erba Vita de New Rimini, con marcadores de 6-3 y 12-2, este último por fuera de combate en ocho episodios.



Hernández pegó sus dos hits en ese partido, donde además remolcó una anotación y ahora su average de bateo es de .321 (el más alto de su equipo) al compilar de 28-9, con cuatro dobles e igual número de carreras impulsadas, líder también esos departamentos dentro del conjunto.



El derecho Frank Montieth, quien ha lanzado 5.2 entradas con una limpia permitida y nueve ponches recetados, no vio acción este fin de semana.



Tomado de Tribuna de La Habana