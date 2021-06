Exhalta primer ministro cubano avances de La Habana en el enfrentamiento a la COVID-19

El primer ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz, reconoció en la noche de este martes el desempeño del Grupo Temporal deTrabajo (GTT) de la capital y sus homólogos municipales, en el enfrentamiento a la COVID-19.

El Jefe de Gobierno intervino en la reunión diaria del GTT habanero en la cual convocó a reforzar las acciones de prevención y control para derrotar definitivamente la epidemia.

El Premier afirmó que la implementacion de un sistema de trabajo exigente y metódico por parte de las autoridades de la ciudad y de su sistema de salud, unido al avance de la intervención sanitaria con la vacuna Abdala, han reducido en casi un 50 por ciento los índices de casos confirmados en el mes de mayo, con una significativa disminución en las últimas semanas.

Precisamente por eso éste es el momento de aplicar con más rigor que nunca las restricciones a la movilidad, hay que limitar lo más posible la entrada y salida de La Habana, hay que expandir la modalidad del trabajo a distancia para reducir la presencia de personas en los centros laborales, hay que organizar las colas para evitar tanto como se pueda las aglomeraciones, dijo.

“El éxito de nuestras vacunas y el avance satisfactorio de la inmunización no nos puede hacer bajar la guardia porque los menores de edad y otros casos específicos no se podrán vacunar todavía; lo que representa alrededor de un 25 por ciento de la población capitalina, que no estará protegida cuando concluya el proceso de inmunización que se inició el mes pasado”, alertó.

De igual manera remarcó que la población vacunada podrá seguir portando y transmitiendo el virus, aunque no evolucione a estadíos graves de la enfermedad; ello representa un riesgo para los que no han sido intervenidos con las vacunas, por lo que tendrán que seguir cumpliendo con las medidas sanitarias preventivas.

Marrero Cruz anunció que los expertos pronosticaron este martes que como resultado de la intervención sanitaria y del reforzamiento de medidas restrictivas, a inicios del mes de agosto el promedio de confirmados diarios podrían reducirse a 20 o 25 casos, pero es necesario mantener los protocolos de prevención y control para asegurar esos resultados.

Ese sistema de trabajo riguroso y minucioso implementado en la capital, que debe tener su mayor expresión en la comunidad, es lo que nos puede garantizar la victoria final sobre la pandemia, aseguró el primer ministro.

A partir de esa intervención el primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar, expuso el sistema de visitas sorpresivas de control e inspección organizadas por la entidad política para chequear el cumplimiento del plan de medidas en los 15 territorios.

El reto de detener la pandemia

En la reunión del GTT de La Habana el gobernador de la ciudad, Reinaldo García Zapata, realizó una actualización de la situación epidemiológica de la ciudad en la última semana y expuso los principales indicadores para evaluar el enfrentamiento a la epidemia y las acciones que se acometen en los territorios.

Marrero Cruz reconoció el trabajo que se ha hecho en la restricción de los accesos a La Habana, al tiempo que orientó reducir aún más ese tráfico interprovincial, que incide negativamente en la propagación del coronavirus.

Para hacer efectiva esa medida las autoridades y cuadros de los sistemas empresarial y presupuestado en la provincia tienen que colaborar con el Gobierno de la capital.

Otro señalamiento del primer ministro estuvo relacionado con el cumplimiento efectivo de la capacidad de pasajeros establecida para el transporte público.

El director provincial de Transporte aseguró que se han realizado más de siete mil acciones de control y se han aplicado las multas correspondientes según lo establecido en el Decreto 31 que penaliza el incumplimiento de las Medidas Sanitarias.

Sobre la presencia de personas en las playas, el jefe provincial de la Policía Nacional Revolucionaria informó que se han aplicado 85 multas y se han ejecutado acciones profilácticas con otro grupo de ciudadanos que han incurrido en esa indisciplina.

En su intervención el García Zapata se refirió también al enfrentamiento a los coleros y revendedores, el control de precios, la creación de los mercados agropecuarios de nuevo tipo, como parte de la implementación de la Política de Comercialización Agrícola, así como el completamiento de las plantillas de cuadros gubernamentales en los municipios.

No bajar la guardia ante la Covid-19

El ministro de Salud Pública reconoció el descenso apreciable de casos confirmados en las últimas siete semanas en la ciudad pero reiteró que la transmisión continúa siendo alta, por lo que se debe seguir cumpliendo estrictamente con las medidas para prevenir y controlar la COVID-19.

Los municipios con mayor complejidad epidemiológica en estos momentos son Playa, Arroyo Naranjo, Boyeros, Diez de Octubre, La Lisa y Cerro.

La doctora Olivera Nodarse se refirió también a la inestabilidad de Habana del Este con una oscilación alta de casos, a pesar del avance de la intervención sanitaria, lo cual refleja incongruencias en la aplicación de los protocolos para controlar la epidemia.

El próximo jueves se evaluará en la reunión ordinaria del GTT provincial un plan de acciones para revertir esa situación.

En las conclusiones de su intervención, el titular de Salud Pública, ratificó los pronósticos sobre una curva descendiente de casos en las próximas semanas, pero dependerá de que se cumplan las medidas establecidas.